İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Mısır uyruklu bir kadın alışveriş yaptığı sırada Bebek arabasına bıraktığı çanta içerisinde bulunan 25 bin dolar ile ziynet eşyaları çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kadınların çantayı boşalttıktan sonra yeniden alışveriş arabasının içine bıraktıkları görünüyor. Alınan bilgiye göre 3 ay önce de benzer bir suç nedeniyle gözaltına alınarak serbest bırakılan şüpheli Gaye Y. Bu olaydan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 6 Ekim 2018 günü Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Polise giden Mısır uyruklu Dına S. Alışveriş arabasında bıraktığı çantasını geri aldığında içerisinde bulunan 25 bin dolar ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ettiğini söyledi. Polis ekipleri kadının şikayeti üzerine Alışveriş Merkezi güvenlik kameralarını inceledi. Şikayetten saatler önce hırsızın olduğunu belirleyen polis ekipleri güvenlik kameraları tarafından olayın saniye saniye kaydedildiğini tespit etti.

ÇANTAYI BOŞALTIP YENİDEN YERİNE BIRAKTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki kadın bir çocuktan oluşan hırsızlık çetesinin eline aldığı bir elbise ile çantayı perdeleme yaptığı ve alışveriş arabasından çantaya aldığı görüldü. Kadınlar daha sonra biraz uzaklaşarak çantayı açtı ve içindeki paralar ile Ziynet eşyalarını kendi çantalarına aktardı. Daha sonra boş çantayı yeniden alışveriş arabasına bırakan şüphelileri, Mağdurun alışveriş arabasında bulunan çocuğu fark ediyor fakat ne olduğunu anlayamıyor.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN TANIYIP YAKALADI

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda çanta yerine bırakan kadının kimliğini belirledi. Yaklaşık 3 ay önce benzer bir suçlamayla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 21 yaşındaki Gaye Y. Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.