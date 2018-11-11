Hamile adayları ve hamile olan kadınlar için dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunan bir de griptir. Grip masum görünse de hamilelik döneminde aslında çok tehlikeli olabilir. Kadınların hamilelik dönemin de vücutları çok fazla hassas olur. En ufak mikrop dahi hastalığa dönüşebilir. Bunu için hamile adayları ve hamile olan kadınların dikkat etmesi gereken bazı hususlara yer verdik.

HAMİLİKTE GRİP

Hamilelikte grip baş belası olabiliyor. Halsizlik, yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi durumlar yaşatarak atlatıyor insanlar. Özellikle hamilelik döneminde grip kişi de tehlike yaratabilir. Bunun için hamilelik döneminde anne adayları çok fazla dikkat etmesi gerekir kendine hadi gelin bir de beraber neler yapılması gerektiğine bakalım.

HAMİLİLEKTE GRİPLE SAVAŞMAK

Anne adaylarının öncellikle temiz iyice yıkanmış bol bol meyve ve sebze yiyip vitamin alması gerekir. Vitaminsizlik gribe kapı açabilir. Kendilerine dikkat etmesi gereken bir husus da sıcak tutmalıdır. Soğuk algınlığına yakalamak adına kendilerini sıcak tutup giyimlerine dikkat etmelilerdir. İçecekler de daha çok ılık tercih etmelilerdir. Boğaz ağrısına neden olacak şekilde soğuk içeceklerden kaçınmalılardır. Öncelikli olarak doktora başvurmakta fayda vardır ilaç takviyesinin yanı sıra bol bol sıvı alınmalıdır, Düzenli, doğru ve iyi beslenmelidir, ağırlıklı olarak c vitamini almalıdır, en önemlilerin den biri de uyku düzenidir. Ona çok dikkat etmelidir. Havalandırılmış temiz ortamlar da kalmalılardır. Yeterince sıcak olmasına da dikkat edilmelidir.