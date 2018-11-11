Çikolatalı tatlılar arasında akışkan içi sayesinde muhteşem bir görsel şöleni yaşatan ve yedikçe iştahınızı kabartan sufleyi pratik bir şekilde hazırlamak için kollarımızı sıvayalım.

SUFLE NASIL YAPILIR?

Sufle için gerekli malzemeler ve tarifi;

Malzemeler

-1,5 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı

-125 gram bitter çikolata

-1/4 çay kaşığı tuz

-3 yemek kaşığı toz şeker

-3 adet yumurta

-2 yemek kaşığı toz şeker

-1,25 litre süt

Pişirme Kabını Yağlamak İçin

-1 yemek kaşığı kakao

-1 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin

-1 Yemek Kaşığı Pudra Şekeri

Yapılışı

-Hazırlamış olduğumuz 1,25 litrelik sütü bir tencere içerisine boşaltın ve ocağa koyun. Sütün kaynamasına yakın, içerisine çikolatayı ekleyin ve çikolata eriyene kadar ocakta bekletin. Çikolatalar eridikten sonra ocaktan alın.

-Ocağın diğer bir tarafında da 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ekleyip kavurun.

-Unun kokusu çıktıktan sonra hazırlamış olduğunuz çikolatalı süt karışımının üzerine ekleyin ve 2 yemek kaşığı toz şekerini koyarak devamlı karıştırın.

-Tencereye 3 adet yumurtanın sadece sarılarını ekleyip 2 dakika süresince karıştırmaya devam edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

-Derin bir kabın içerisine, ayırdığımız yumurta beyazları ve bir tutam da tuz ekleyerek çırpmaya başlayın. Karışımın kıvamı sertleşene kadar çırpmaya devam edin.

-Yumurta akı ve çikolatalı karışımı birleştirip spatula yardımıyla karıştırın.

- Sufle kaplarını kakao ve yap ile kaplayın. Kaplarda bir parmak kadar boşluk kalacak bir şekilde sufle karışımını kaplara dökün. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

-Pişen suflelerin üzerine hiç bekletmeden pudra şekeri serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun.