Yasak Elma dizisinin setinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un set çalışanlarından birine taciz ettiği iddiaları ile başlayan tartışmalar hala devam ediyor. Talat Bulut hakkında açılan dosya takipsizlik ve sonuçlanırken dizide rol alan Şevval Sam iddialar hakkında açıklamalar yapmıştı. Talat Bulut daha sonra Şevval Sam'ın bu açıklamalarına Tepki göstererek bu konunun devam etmesi durumunda yargı önünde hesap açacaklarını söylemişti. İkili arasında sette gergin ortam devam ederken yeni bir kriz daha patlak verdi.

İddiaya göre taciz iddiaları ile gündemde olan Talat Bulut ve kavgalı olduğu rol arkadaşa Şevval Sam arasında bu defa da öpüşme sahnesi krizi çıktı. İkilinin arasında yaşanan gerilim sahneleri de yansıdı. Alınan bilgiye göre ünlü oyuncu Sevval Sam, Talat Bulut bağlan öpüşme sahnesine itiraz etti.

ÖPÜŞME SAHNESİNİ KABUL ETMEDİ

FOX TV'de pazartesi Akşamları ekrana gelen yasak elma dizisinde taciz haberlerinden bu yana gerilim devam ediyor. Talat Bulut ve Şevval Sam'ın geçtiğimiz haftalarda senaryoda bulunan öpüşme sahnesinde oynamadığı ortaya çıktı. Talat Bulut hakkında seç çalışanına taciz iddiası gündeme gelirken yargı süresi boyunca Şevval Sam sert açıklamalar yapmıştı. Talat Bulut da dosyanın takipsizlikten sonuçlanmasının ardından Şevval Sam'ı mahkemeye vermişti. Alınan bilgiye göre yasak Elma dizisinin bir sahnesinde Halit ile Ender arasında yakınlaşma olması gerekiyordu. Sahnenin aniden kesilmesi izleyenlerin dikkatini çekerken daha sonradan ortaya çıkan bilgiler gerçeği de gün yüzüne çıkarmış oldu. İddiaya göre Şevval Sam senaryoda yazılmış olmasına rağmen öpüşme sahnesine itiraz etti. Setten gelen dedikodular arasında Şevval Sam'ın itirazı nedeniyle bu sahnenin çekilmediği de var.