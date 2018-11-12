Kanser çağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Muhalesef ilerleyen teknolojiye rağmen Dünyada her yıl milyonlarca insan kansere yenik düşerek hayatını kaybediyor. Özellikle zamanımızda artık kanser genç yaşlı, çocuk demeden Kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu yazı dizimde ben kanser ilaçlarının kısırlığa yol açıp açamadığını ve asıl önemli olan konu olan kanserin üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konuşacağız.

KANSER HASTALIKLARINA KARŞI UYGULANAN TEDAVİLER

Kanser hastalıklarına karşı uygulanan tedaviler Hiç kuşkusuz ile de kanser hastaları artık daha uzun yaşamasını sağlamaktadır. Birde hani derler ya madalyanın öteki yüzü var diye kanser tedavisinin üreme sağlığına olan olumsuz etkileri Kemoterapi, ışın radyoterapi, gibi tedavi yöntemleri üreme sistemini olumsuz etkilediğinden kısırlık, erken menopoz gibi problemlere neden olmaktadır. Kanser tedavisi yumurtalıklar ve rahim içini olumsuz yönde etkilediğinden kısırlığa yol açabilmektedir.

KANSER TEDAVİSİ

Kanser Tedavsi tedavisinin yumurtalık ve rahim üzerindeki bu olumsuz etkileri yumurtalıklarda kısırlık ve erken menopoza ve rahim üzerinde ise rahmin gelişimi ve kanlanması bozulduğundan ksırılığa neden olabilmektedir. Eğer kişi erişkin ise ve kanser tedavisi görüyor ise; ve bu süreç içerisinde hamile kalırlar düşükler, erken doğum gibi problemler yaşayabilirler. Yine kanser ilaçlarının hepsi aynı toksin etkiye sahip olmasa da dokusu üzerinde en fazla tahribata yol açtığı şüphe götürmeyen bir gerçek.