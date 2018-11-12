Çağımızın bilinen kadın hastalıklarından biri olan dış gebelik geç kalındığı durumlarda ölüme neden olabilmektedir. Döllenen yumurtanın, rahmin dış kısmına yerleşmesi ile ortaya çıkan bu durum hamileliğin ilerlemesi ile birlikte, ağrı ve kanamalarda artışa neden olabilmektedir.Bu durum tedavide geç kalınması yazımızın da başında belirttiğimiz gibi ölümle sonuçlanan vakalara neden olabilmektedir.

DIŞ GEBELİK NASIL OLUR?

Dış gebelik nasıl olur? Hamile kalma sürecinde 4 - 5 gün içerisinde yumurtalıktan aşağı inip, rahme doğru ilerleyerek döllenme işlemi bittikten 6 - 7 gün sonra rahme yerleşmesi normal hamilelik süreci olarak bilinmektedir. Fakat fal lop tüplerinde, oluşan bir daralma veya tıkanmaya neden olan bir zedelenme bu normal hamilelik akışını bozarak dış gebeliğe neden olabilmektedir. Çoğu kez yumurtanın neden rahmin içinde değil de tüpte yerleşmiş olduğunun cevabı hala kesin ve net olarak bilinmemektedir.

DIŞ GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?

Dış gebelik nasıl anlaşılır, dış gebelik, ancak ve ancak kan testiyle,ortaya çıkar. Normal hamilelik hormonlarda gerekli olan hızlı artışın olup olmadığı bir hekim tarafından izlenerek tanı konur.

DIŞ GEBELİĞİN BELİRTİLERİ HAKKINDA

Adeti gecikmesi ile ortaya çıkan hamile olma olasılığı mümkün olan ve uzun süreli karın ağrısı çeken her kadın,dış gebelik ile karşı karşıya gelmiş olabilir.Bu birazda bünye ile alakalı bir durumdur. Bazı kadınlarda karın ağrısıgibi belirtiler ile kendini gösterirken bazılarında kanama olabilmektedir. . En çok hamileliğin 4. – 10. haftası arasında görülen bu durumun tam olarak anlaşılması için Hamilelik testi yapılmalıdır.