Cilt bakımı işleminde cildin üzerindeki ölü tabaka arındırılarak bakım yapılır. Çevre kirliliği, başta olmak sigara,cilde sürülen krem ve losyonlar, cildin nem kaybetmesi, cildin hava alması önle.r Sizde cildiniz için düzenli cilt bakımı yaptırarak Cildinizin genç ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Cilt bakımında en önemli aşamalarından biri olan cilt temizlenerek koruyucu tabakanın oluşturulmasıdır. Dönemsel ihtiyaçlara göre her ay düzenli olarak uygulanması gereken cilt bakımı Antiaging krem ve serumlar ile. Tedaviye yardımcı işlemler sonucunda cilt daha canlı, parlak, sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

DÜZENLİ CİLT BAKIMI İLE YAŞLANMA ETKİLERİNE KESİN ÇÖZÜM

İlerleyen yaş faktörü ile birlikte ortaya çıkan ve cilde elastikiyetine zarar veren cilt alandaki kolaj en ve elastin liflerinin azalmaya başlamasıyla çıkan yüz çizgileri cildinizin çok daha yorgun görünmesine neden olacaktır. Tüm bunlar doğal yaşlanmanın bir süreci olarak düşünülse de yaşlanma ile birlikte orta çıkan çizgilerin pek çok sebepleri vardır. Ayrıca güneşin zararları, mimiklerin sürekli kullanılması gibi dış etkiler yıpratıcı etkileri sayılabilir. Yaşlanma ile azalan yaşamsal aktiviteler için cildin ihtiyacı olan aktif maddelerin cilde verilmesi sonrasında cildinizin eski canlılığına kavuşması sizin görsel ve ruhsal olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

DÜZENLİ CİLT BAKIMI UYGULAMA SEANSLARI NASIL OLMALDIR?

Uygulama olarak 5-6 haftalık periyotlar ile yaptıracağınız cilt bakımı cildiniz çok daha canlı, parlak, sağlıklı bir görünüme kavuşacaktır. Akne ve sivilce sorunu olan kişilerde akne iyileştirici ürünler kullanılırken, yaşlılık belirtileri problemi olan kişilere ise; antiaging krem ve serumlar i ile. tedaviye yardımcı işlemler uygulanır. Ayrıca güneşin zararlarını azaltmak ve bronzlaşma sonrası güneşin zararlı etkilerinden kurtulmak için kişisel bakım ve doğru bakım ürünleri ile mümkün olacaktır . Cilt bakımı aslında bir bakıma cilt temizliği uygulamalarında cilt özel dezenfektanlarla temizlenerek gözenekler açılmasın sağlanır ve cilt siyah noktalardan arındırılır. Bu sayede cildin kaybettiği nem ve canlı görünüm yeniden kazandırılır.