Atık yönetimi kanunu teklifi kapsamında TBMM'ye sunulan teklif içerisinde marketlerde poşetlerin parayla satılması da yer alıyor. Sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda marketlerde poşeti fiyatı bundan sonra 25 kuruş olacak.

Ak Parti grup başkanvekili Mehmet Muş, Partisinin TBMM başkanlığına sunduğu çevre ile ilgili yasa teklifi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından atık yönetimi ile ilgili teklif uyarınca belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini belirten Muş, kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığında satılacağını aynı zamanda yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolunun zorunlu olacağını söyledi.

İCRA TAKİPLERİ SANAL ORTAMDAN YAPILACAK

AK Parti Başkan Vekili Mehmet Muş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları bir başka Teknik Lise Elektrik telefon doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarla ilgili icra takipleri Artık sanal ortamda yapılmasının sağlanacağını ifade etti.

KONKORDATA…

Muş, açıklamasının devamında son dönemlerde artan konkordato ilanları ile ilgili de teknikten üç madde bulunduğunu belirterek söz konusu konu ile ilgili getirilen yenilikleri sıraladı. Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşu raporu istenecek. Ayrıca söz konusu firmalarla ilgili kamu yararına denetim yetkisi sınırlaması getirilecek. Aynı zamanda bu kurumların yazdıkların raporlarla ilgili lisans iptal ne kadar giden yükümlülükleri olacak. Mehmet Muş aynı zamanda teklifle birlikte ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu kılınacağını söyledi.