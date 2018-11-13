Özellikle 35 yaş üzeri, her 5 kadının birinde görülen idrar kaçırmanın sebepleri arasında hamilelik, doğum yapmış olmak, fazla kilo ve uzun sürmüş olan kabızlıklar gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu görülmüştür ki, menopoza girmiş ve ileri yaştaki kadınlarda idrar kaçırma oranı, neredeyse iki katına çıkmaktadır.

İDRAR KAÇIRMA NEDEN OLUYOR?

İdrarın vücuttan atılmadan önce biriktiği ve beklediği yere mesane, idrarın dışarı çıktığı kanala ise üethra denmektedir. Pelvis boşluğunda bulunan ve idrar yapmamızı sağlayan bu sistem, alttan kas gurupları tarafından desteklenerek, pelvis boşluğunda tutulur. Eğer bu kaslarda herhangi bir zayıflık ya da gevşeme olursa, idrar tutma güçlüğü yaşanmaya başlar. İdrar kaçırmanın sebepleri genellikle yukarıda belirttiğimiz durumların, kaslara travmatik etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda idrar istemsiz bir şekilde serbest kalır ve idrar kaçırma ortaya çıkar.

İDRAR KAÇIRMANIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Genellikle öksürme, ıkınma ve zorlayıcı hareketlerde ufak idrar kaçırmaları ile başlayan bu durum, zamanında tedavi edilmezse şiddetli ve kronik bir hal alabilmektedir. Eğer idrara yetişemiyor ve egzersizlerde idrar kaçırıyorsanız, bu rahatsızlığın başlangıcı olabilir. İdrar kaçırma sebepleri, ne kadar erken teşhis edilir ve tedavisi yapılırsa, o kadar çabuk ve kolay bir iyileşme süreci yaşanacaktır. Kadınların söylemekten çekindiği ve çoğu zaman geç kalınan bu hastalık kadınların korkulu rüyası halini almaktadır.