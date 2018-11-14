Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Takımın Yıldız isimlerinden olan futbolcu Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak Kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE KADRO DIŞI KALDI

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklamada futbolcu Tolgay Ali Arslan’ın takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak Kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Son dönemlerde kulüp içerisinde geçen tatsız olaylarla Tolgay Arslan'ın yakından ilgisi olduğu düşünülüyor.

MAÇIN DEVRE ARASINDA ETLİ PİLAV YEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında soyunma odasında Tolgay Arslan'ın etli pilav yediği iddia edilmişti. Soyunma odasında etli pilav yiyen futbolcu teknik direktör Şenol Güneş'i çılgına çevirirken ardından futbolcunun yaptığı açıklama daha da şok etkisi yaratmıştı. Tolgay Arslan kendisine etli pilav yediği gerekçesiyle tepki gösteren teknik direktör Şenol Güneş'e "Hocam beni zaten oynatmıyorsun ki..." yanıtını vermişti.

CEZASIZ KALMADI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ve üstüne bir de Tolgay Arslan'ın takım içerisinde disiplinsiz davranışları eklenince Beşiktaş Kulübü bu durumu cezasız bırakmadı. Yıldız futbolcu kulüpten yapılan açıklamanın ardından süresiz olarak Kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımda oynatılmadığından şikayetçi olan Tolga Arslan'ın konu hakkında yapacağı açıklama merak ediliyor.