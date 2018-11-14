Kan hemoglobin normalin altına düşmesi olarak bilinen anemi hamileliğin 1. ve 3. Aylarında kan değerleri 11 gr/dl 'den daha düşük seviyelerde seyrediyorsa anne adayında anemi olduğunun teşhisi konabilir. Günde 6 - 7 mg demir alınması anemi hastalığını önlediği gibi anne adaylarının rahat bir hamilelik süreci geçirmesini sağlar Hamilelik sırasında demir eksikliğine bağlı olan anemi anne adaylarında en çok rastlanan durumlardan biridir. Anne adaylarında demir eksikliğine sonucunda ortaya çıkan anemi hastalığının belli başlı iki nedeni vardır. Demir eksikliği ve yetersiz beslenme, kadının sık düşük ya da doğum yapması. Tabi kadının jinekolojik öyküsü çeşitli hastalıklara bağlı olarak geçirdiği enfeksiyonlar, bağırsaklarda oluşan emilim bozukluğu yeterince vücudun demir depolamasını önler.

HAMİLELERDE ANEMİNİN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Hamilelerde anemi hastalığını önlemek için, demir takviyesi yapılmalıdır. Anne adaylarının hamileliğin ilerleyen aylarına bağlı olarak doktor kontrolünde kullanacakları Folik asit gibi ilaç takviyeleri bu durumu önlemeye yardımcı olur. Hamilelik sırasında demir eksikliğine bağlı anemi olan anne adaylarında en çok rastlanan durumlardan biridir.

HAMİLELİKTE ANEMİ BELİRTİLERİ

Anne adaylarında anemi ile orta çıkan belirtilerin belli başlılarını sıralayalım.

-Aşırı iştahsızlık

-Halsizlik sürekli yorgunluk hali

-uzun süren baş ağrıları ve çarpıntılar.

-Nefes darlığı, bayılma

- Kulaklarda çınlama

- Uykuya dalma sorunu

- Saçlarda dökülme

- Dikkat eksikliği

- Sık Baş dönmeleri