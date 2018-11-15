Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim tarihinde öldürülen New York Times gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal kaşıkçının öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak 5 kişi hakkında idam cezası istendiği belirtildi. Ayrıca Cemal kaşıkçının ölüm nedeninin boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olduğu da açıklamada belirtildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı bir son dakika açıklaması yaparak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal kaşıkçının ölümünde öldürücü doz da verilen ilacın ve boğuşmanın etkili olduğunu duyurdu. Ayrıca Cemal kaşıkçının ölüm Emrinin İstanbul'da verildiği belirtildi.

5 KİŞİ İÇİN İDAM İSTENDİ

Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada söylediği gazeteci Cemal kaşıkçının cesedini parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamasında soruşturmanın devam ettiğini belirten Suudi Savcı dosyanın mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de ses kaydını ve delillerin de istendiği belirtildi.

VELİAHT PRENS'İN DANIŞMANINA YURTDIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Suudi savcının verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salmanın yakın danışmanları Suud el Kahtani'ye Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı ülkeye döndürme emri verildi. Fakat Cemal Kaşıkçı ülkeye dönmeye ikna olmayınca öldürüldü. Suudi savcının açıklamasına göre ölüm emrini İstanbul'a gönderilen ekibin başı verdi. Ayrıca Veliaht prensin danışmanına Yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Suudi Savcı açıklamasında Cinayeti işleyen ve cesedi parçalayan 5 kişi için ölüm cezası istendiğini söyledi.

"YEREL İŞBİRLİKÇİNİN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTIK"

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklama yapan Suudi salgın kaşıkçının cesedini Teslim alan yerel işbirlikçi nin görüntüsüne ulaşıldığında da duyurdu.