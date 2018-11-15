En çok menopoz döneminde ve kadınlarda rastlanan, romatizmal sebeplere bağlı bir hastalık olan fibromiyaljiye, erişkinlik döneminde de sıklıkla rastlanmaktadır. Yumuşak dokuda daha fazla etkili olan fibromiyalji, kişinin kaslarında ve iskelet sisteminde ağrıya, baş ağrısına, kaslarda tutukluğa, uykuda düzensizliğe, yorgunluğa ve bunalıma (depresyon) yol açmaktadır. Hastalığın kesin olarak tanısının konulabilmesi için belirlenen 18 bölgeden en az 11'inden şikayetçi olunması gerekiyor. En az 11 bölgede duyulan rahatsızlığın en az 3 aylık bir süre boyunca da devam etmesi gerekmektedir. Siz de bu gibi durumlara maruz kalıyorsanız mutlaka bir doktor muayenesinden geçmelisiniz. Yaşadığınız durumlar ciddi bir bunalım (depresyon) nedeni olabilir. Hafife almamalısınız.

FİBROMİYALJİ HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR VE NASIL DAVRANMALIDIR?

- Terletmeyen, hafif ve pamuklu kumaşlardan oluşan iç çamaşırları giyilmeli.

- Hava durumuna göre giyinilmeli.

- Rüzgarda fazla kalınmamalı.

- Stresten kaçınılmalı ve stresle başa çıkma öğrenilmeli.

- Kişi kendisiyle barışık olabilmeyi öğrenmeli.

- Sağlıklı yiyecekler yenilmeli ve sağlığa dikkat edilmeli.

- Ortamın rahat ve huzurlu olması sağlanmalı, huzursuzluk yaratan eşyalardan ve durumlardan kaçınılmalı.

- Rahat hissettiren sporlar yapılmalı, zorlayan egzersizlerden kaçınılmalı.

- Aç kalmamaya özen gösterilmeli, yorucu egzersiz ve işlerden uzak durulmalı.

- Omuz çantası kullanmaktan kaçınılmalı.

- Kafein içeren içeceklerden, sigaradan ve alkolden uzak durulmalı.

- Kişi kendisini rahatlatan hobiler edinmeli, motive olabilmeli.

- Aktif bir hayat yaşamaya özen gösterilmeli, içe kapanılmamalı.

- Bir fizyoterapistten gevşeme egzersizleri hakkında bilgi edinilmeli ve sıkıntılı hissedildiğinde egzersizler uygulanmalı.

- Oturuş şekline dikkat edilmeli. Bitkin bir halde oturulmamalı.

- Dinlenmek için zaman ayırılmalı, duruş pozisyonları aynı olmamalı, hareket edilmeli.

- Su içimine dikkat edilmeli, vücudun susuz kalmasına müsaade edilmemeli.

- Kişinin kendisini bilinçlendirmesi gerekli.

FİBROMİLYALJİDE UYGULANAN FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

* Elektroterapi Uygulamaları:

- TENS

- Ultrason Tedavisi

- Enterfrensiyel Akımlar

- Biofeedback,

- HVGS

* Sıcaklık Ajanları

* Doku Masajı ve bunun yanında Klasik Masaj Yöntemleri

* Germe ve Gevşeme Hareketleri Eğitimi

Yukarıda sıralamış olduğumuz fiziksel yöntemlerin dışında başka tedavi yöntemleri de bulunmaktadır, birkaçı aşağıdaki gibidir.

* Ozon Tedavisi

* Meditasyon

* Nöralterapi

* Manipülasyon

* Proloterapi