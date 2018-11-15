Bu yazımızda bazı yiyecek kombinasyonlarının yaşlanmayı nasıl yavaşlattığından, hangi besinlerin yaşlanmayı yavaşlattığından bahsedeceğiz. Birçok yiyeceği ayrı ayrı yediğinizde faydası vardır elbette, fakat bazı yiyecekler birlikte yenildiğinde çok daha fazla fayda sağlamaktadır. Bu yazımızda sizlere yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler listesini vereceğiz. Hangi besinlerin, hangi besinlerle daha fazla yararlı olduğundan bahsedeceğiz. Cildinizin genç ve sağlıklı kalmasını, yaşlanmayı geciktirmek istiyorsanız, yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler yazımızdaki önerilerimize kulak verin.

HÜCRELERİ YENİLEYEN AVOKADO VE PEMBE GREYFURT

Greyfurt tek başına bile yaşlanmayı yavaşlatan bir özelliğe sahiptir. İnflamasyonu azaltan ve hücre hasarlarını azaltarak yenileyen bir meyve olduğu kanıtlanmıştır. Antioksidan özelliği de çok fazla olan greyfurt likopen bakımından da oldukça zengindir. Tüm bu iyileştirici özelliklerinin yanında, avokado ile beraber tüketildiğinde iyileştirici etkiler kat be kat artmaktadır. Avokadoda bulunan sağlıklı yağların da etkisiyle greyfurtun içerisindeki likopen emilecek ve vücuda etkisi daha hızlı olacaktır.

GÖZLERİNİZİ İYİLEŞTİREN BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası, ilerleyen yaşlarda oluşan katarakt oluşumunu en aza indirmekte oldukça faydalı bir üründür. Brüksel lahanası, zeytinyağı ile birlikte kullanıldığında brüksel lahanasının içerisinde bulunan ve emilmesi gereken maddeler, zeytinyağının da yardımıyla daha fazla emilir ve vücuda geçer. Bu sayede yaşlanma belirtileri de en aza inmeye başlar.

ELMA VE ÇİKOLATA

Canınız tatlı istediğinde, kalbi yoran şerbetli ve ağır tatlıların yerine elma ve çikolatayı tercih edin. Elmaların kabuğunu soymadan dilimleyin ve eritilmiş bitter çikolatayla karıştırın. Çikolataların içerisinde en masum ve sağlıklı olanı bitter çikolata olduğundan mutlaka bitter çikolata kullanmalısınız. Hazırladığınız bitter çikolatalı elma dilimlerinin üzerine fındık parçaları serperek tatlınızı süsleyebilirsiniz. Hazırladığınız tatlıya dolapta soğutarak tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Elma, flavanoid (suda çözünebilen yiyecekler) bakımından oldukça zengin olan bitter çikolata ile yenildiğinde daha iyi bir kombinasyon olacaktır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, elma ve bitter çikolata birlikte yenildiğinde kalp hastalıklarını engellediği görülmüştür. Aynı zamanda elma ve bitter çikolata birlikte tükediğinde kandaki pıhtılaşma en aza indirgenir. Elma ve bitter çikolata yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler listemizde tatlı alternatifidir.

CİLDİ YENİLEYEN LİMON VE YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içerisinde, doğal antioksidanlar bulunmaktadır. Yeşil çay başlı başına yaşlanmayı önlerken, içerisine birkaç damla limon sıkarak bu etkileri çoğaltabilirsiniz. Limon ve yeşil çay, cildin tazeliğini ve gençliğini korumaya yardımcı olur. Limon suyunda bulunan C vitamini yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanların parçalanmasını yavaşlatmaya yarar ve bu antioksidanlar vücudunuzda daha fazla kalabilir. Yeşil çay ve limon karışımını günde beş-altı kez kullanabilirsiniz.