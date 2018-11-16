İspanya'da aralarında savcı ve hakimlerin de bulunduğu 50 binden fazla Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan senatoda görüşülen kanun tasarısını protesto etmek amacıyla greve gitti. Görevin ülkedeki önde gelen sendikalar olan CSIF, UGT, CCOO ve STAJ'ın çağrısıyla yapıldığı öğrenilirken sendika yöneticilerinden yapılan açıklamada greve katılımın yüzde seksen düzeyinde olduğu belirtildi.

20 YIL SONRA BİR İLK

İspanya'da 20 yıl sonra adalet alanında ilk defa bir greve gidildiğinde dikkat çeken sendika yetkilileri senatoda görüşülen kanun tasarısında öngörülen değişikliklerin adli kurumlarda "uzmanlık alanına bakılmaksızın, zorla atama yapılmasına ve iş kaybına neden olacağını" vurguladı. Senatoda tasarının kabul edilip kanunlaşması halinde konuyu Avrupa Birliği'nin Adalet kurumlarına taşımaya hazırlanan sendikalar söz konusu düzenlemeleri önlemeye çalışacaklarını söyledi.

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Grev nedeniyle Başkent Madrid te bulunan Adalet Bakanlığı binası önünde de gösteriler vardı. Yüzde seksene yakın Adalet çalışanının katıldığı gösteriler oldukça geniş kapsamlı. İspanya'da Haziran ayından bu yana görevde olan Sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi’nin kurduğu azınlık hükümetine karşı Bu görevin yapılan ilk grev olması da dikkatlerden kaçmadı.

HAKİM VE SAVCILAR DA VAR

Ülke genelinde düzenlenen görevi İspanya Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 50 binden fazla çalışan katıldı. Sendikalar tarafından başlatılan ve katılımın oldukça yüksek olduğu görev ve katılımı yüzde 80'den fazla olduğu öne sürüldü. Konu ile ilgili henüz hükümetten bir açıklama yapılmazken grevin Daha ne kadar sürecek da bilinmiyor.