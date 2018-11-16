Dünyanın en büyük sosyal medya platformları Twitter ve Facebook dünyanın en büyük arama motoru Google ile bir araya gelerek internette uyuşturucu ve kullanılmalı yayılmasına karşı bir koalisyon oluşturdu. 3 teknoloji devi tarafından kurulan ve Uyuşturucu Kriziyle Mücadelede Teknoloji Birliği (TTFOC) adı verilen Bu oluşumun amacı sosyal medya ve internette Yapay Zeka kullanarak uyuşturucu kullanımı ve yayılmasının önüne geçmek. 13 Kasım Salı günü grubun ilk toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti washington'da gerçekleşti. 3 teknoloji devinin bir araya geldiği toplantıda söz konusu proje ile ilgili amaçların planları ve taahhütlerin belirlendiği öğrenildi.

YAPAY ZEKA İLE UYUŞTURUCU SATICILARI BELİRLENECEK

Söz konusu buluşma ile ilgili Facebook olsun Odası'ndan yapılan açıklamada Facebook’un Alabama Üniversitesi'ndeki bilgisayarlı Adli Tıp Laboratuvarı ile birlikte çalışarak Instagram ve Facebook üzerinden yasa dışı satış yapmaya çalışan uyuşturucu satıcılarını tespit etmeye ve bu kişilerin reklam yapmasını engellemeye çalışacağı belirtildi. Facebook tarafından bu işlem için yapay zekanın da aralarında bulunduğu çok sayıda yöntem kullanılacak. Mesela Yapay Zeka uyuşturucu içeren yazılarla birlikte uyuşturucu satıcılarının fiyat telefon numarası ya da diğer sosyal medya hesaplarından kullanıcı adı göndererek reklam yaptığı içerikleri belirleyecek ve bunları kaldıracak. Aynı zamanda Arama motoru Google üzerinden uyuşturucu ile ilgili arama yapan kişiler Eğitim Ve Yardım sağlayan platformlara yönlendirilecek. Yapılan son araştırmalara göre 2017 yılında ABD'de yaklaşık 50000 kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımından yaşamını yitirdi. Ölümlere neden olan bu uyuşturucu maddelerin arasında Eroin ve Morfin gibi yasadışı ve yasal maddeler bulunuyor. Bir yılda uyuşturucu nedeniyle ürünlerin bu kadar yüksek olması büyük şirketleri ve sağlık örgütlerine uyuşturucu ile mücadele etmeye zorladı. Uzun süredir sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'a yasadışı içeriklerle ilgili kendi platformlarını denetleme çağrısı yapılıyordu.