Genç yıldız Barış alıcı için Hollandalı teknik adam kolları sıvadı. Barış ile bir görüşme yapan Koeman, Gelecek haftalarda takımda kendisine forma şansı tanıyacağını söyledi. Adeta taraftarların sesine kulak veren teknik direktör Erwin Koeman, Geldiği günden beri bu yönde icraatlarına devam ediyor. Taraftar uzun süreden beri Reyes'in orta sahada Oynamaması gerektiğini ve Valbuena'nın takıma dahil olması gerektiğini söylüyordu. Taraftarın bu isteğine kayıtsız kalmayan Hollandalı teknik adam önce Valbuena'yı takıma dahil etti, daha sonra da Reyes'i orta sahada kullanmadı.

Yine taraftarın uzun süreden beri takımda görmek istediği Barış alıcı için harekete geçen Koeman genç Futbolcuyu takıma geri kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Futbolcu ile özel bir görüşme yapan Hollandalı teknik adam görüşmede kendisine forma şansı vereceğini söyledi. Koeman, Alanyaspor maçının son bölümünde Barış’ı oyunu almayı plan varken Beklenmeyen bir gelişme yaşandı ve Sena sakatlanınca buna bağlı olarak yaşanan taktik değişiklik nedeniyle Barış forma şansı bulamadı.

"FORMA SENİN"

İlk planda Barış Alıcı’yı kupa maçlarında oynatmayı planlanan Hollandalı çalıştırıcı kumaşlarla genç futbolcuyu yavaş yavaş hazırlayacak ve ligde de kendisine şans verecek. Barış alıcı son olarak U21 takımının Ümraniye ile oynadığı hazırlık maçında forma giymişti. Taraftarın beklentilerini karşılamaya devam eden Hollandalı teknik adam gelecek planları içerisine Barış alıcıyı dahil ederek taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı.