Sahile gitmeden 1 gün önce selülit görüntüsünü azaltmak için kahveli peeling yapmak gerekir. Bu peeling sayesinde kan dolaşımı yükselir ve vücutta oluşan selülit görüntüsü bir süreliğine aradan kalkar.

HARİKA ÖNERİLER

Sahile gitmeden biraz evvel bu reçeteyi kullanabilirsiniz:

0,5 kupa kahve telvesi, çeyrek kupa şeker ve zeytinyağı.

ZAYIFLATAN SALATA

Karahindiba yaprağı, karpuz ve maydanozun da içeriğinde bulunduğu bu salata hem yağları eritme yöntemidir, hem de güzel bir öğlen yemeğidir. Salatanın hazırlanma usülü böyle: Öncelikle sebzeleri yıkayıp doğramak, sonrasında kare şeklinde doğranmış karpuzlarla karıştırmak gerekir. Daha sonra ise ince şekilde doğranmış maydanozlar da eklenir. Son olarak bikininizde daha güzel gözükmek için ihtiyacınız olan tek şey sahil örtüsü, yaklaşık 5 dakika zaman ve her sabah bunları yapmak için azim. Sahil örtünüzün üzerinde plank hali almanız gerekir. Bunun için karnınızın üzerinde uzanın ve karın kaslarınızı sıkın. Sonra vücudunuzu ayak parmaklarınızın uçlarında ve dirsekleriniz üzerinde kaldırın. Öncelikle kalça kaslarınızı hedefleyerek örtünüzün genişliği kadar lunge hareketi yapın. Lunge hareketini gerçekleştirmek için bacaklarınızı omuz sırasında açıp kalçanızı geriye atın.Tek bacağınızı karşıya doğru bir adım atın ve ayaklarınızı dizden bükün. Öne attığınız ayağınız 90 derece açık olmalıdır. Ayağınızı fazla ileriye atmayın. Bu esnada diğer ayağınızın dizden aşağısını yere paralel olacak şekilde katlayın. Ayağınızı büktüğünüzde dizinizin ayak sırası ile aynı olmasına dikkat edin. Her ayakta 3 ileri, 3 geri olmakla tekrar edin. Ayağa kalkın ve o hareketleri ters istikamette yeniden deneyin.



