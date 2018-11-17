Önce sevgi geliyor, ardındansa evlilik.. Peki ya sonra? Bu sorunun cevabı, tarezinin akrebini sağa doğru yönelten fazla kilolar olabilir mi? Üzücü olabilir fakat bu bir hakikat.

Kısaca, genç kızlık dönemlerinizdeki o jeans pantolonlara artık yerleşemiyorsanız katiyyen yanlız değilsiniz. Ancak meselenin pantolona sığamamaktan çok daha önemli tarafları bulunuyor. Yeni kocalar, düğün gecesindeki o ince gelinin, birden bire iki beden büyümesini kendi içlerinde tek bir şekilde açıklıyorlar - kadınların ilişkilere artık eskisi kadar önem vermemesi. Araştırmaların sonucuna göre, erkekler de evlilik sonrası kilo alabiliyor. Ama kadınlarla oranda çok daha az. Ayrıca uzmanlara göre böylesine hızlı bir şekilde kilo almak, yatak odasında da bazı sorunlara zemin hazırlayabilir. Eğer ince vücudunuzu ve kocanızla iyi geçen ilişkilerinizi korumak istiyorsanız, bu yazıyı okumaya devam etmenizi öneririz.

Kilo aldıran başlıca 3 hile ve bunlardan korunma yolları:

HİLE 1: DÜĞÜN ÖNCESİ AÇLIK GREVLERİ

Çoğu zamanlarda evlilikle birlikte hızla kilo almanın temel kaynağı nişanlılık döneminde yapılanlara dayanıyor. Ölümcül gelinlik elbiseleri diyetleri ve merhametsiz düğün öncesi açlık grevleri sebebiyle kadın, bu dönemde ideal kilosundan çok daha aşağıya düşüyor ve çoğu kadın bu dönemde günlük kalori tüketimini 1000 kaloriyle sınırlıyor. Hatta günde 1 veya 2 saatini spor salonlarında geçiriyor. Tüm bunları yaparak yalnız kiloyu değil, metabolizmanın hızını da önemli ölçüde düşürüyor. Yani, balayında kıtlıktan çıkmış gibi yemeseniz bile bu tempoyu sonsuza kadar koruya bilmediğiniz sürece kilo almak kaçınılmaz olacaktır.

Beslenme uzmanlarına göre hayatımızın hiçbir döneminde haddinden fazla kilo verdiren şok rejimlere başvurmamamız gerekir. Sağlıklı olan kilo azaltma işini daha uzun bir sürede yapmak, forma girmek için sabırsızlanmamak ve sonra da bunu kolaylıkla korumak.

2.HİLE: ONA UYUM SAĞLAMAK

Evet, bu bir tür kocanızın suçu olarak kabul edilebilir. Beslenme uzmanları, kadınların evlilikle birlikte eşleriyle aynı sıklıkta ve aynı miktarlarda yemek yemeye başladıklarını hatırlatıyor. Yiyilen yemeklerin bir özelliği de bekarlık dönemine göre daha yüksek kalorili ve daha az sağlıklı olması.

Uzmanlar, bu durumda en iyi yöntemin yemeğinizi eşinizden önce almak, tabakların ölçüsüne dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar fazla kalorili yemekleri sadece onun için hazırlamak olduğunu söylüyorlar. Restaurantlarda da, siparişi önceden vererek kendinizi kurtarabilirsiniz.

Beslenme uzmanlarının bu konuda tekrarladığı bir diğer şey de, kadınların evlendikten sonra öğün tüketme alışkanlığını, doğal olarak yine eşine uyum sağlayarak yapması. Bunun eksi tarafıysa çok açıp ana öğünlerde fazla gıda tüketmektir. Bu nedenle bu alışkanlığınıza evlendikten sonra da sadık kalmanızda yarar vardır.

3.HİLE: HAYAT TARZINIZDAKİ DEĞİŞİKLİK

Aşk aylarında, bol bol görüşmek adına geceleri daha çok görüştüğünüzü, daha çok tatile gittiğinizi ve sosyal faaliyete katıldığınızı, evlendikten sonra ise hayatınızın yatak ve koltuklar arasına sıkıştığını, büyük ihtimalle siz de onaylıyorsunuzdur. Evet, evliliğin ilk yıllarında, tüm bir Pazar gününü yatakta geçirmenin her şeyden daha zevkli olduğunu uzmanlar da onaylıyor. Amma velakin eğer formunuzu korumak istiyorsanız bekarlık dönemindeki kadar hareketli olmasa da, yine birlikte yapabileceğiniz ve sizi harekete geçirecek bazı faaliyetleri bulmanız şart.