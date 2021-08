Web sitesi çevirisi nedir?

Yirmi birinci yüzyılın en büyük gelişmelerinden birisi şüphesiz internetin buluşudur. İnternetin gelişiminden beri insanoğlu ekonomi olsun, sağlık olsun, ticaret ve alışveriş olsun neredeyse her şeyini internet üzerine taşıdı. Bu etkileşimi sağlayan araçlar ise internet üzerinde bulunan web siteleridir. İnternet üzerinde neredeyse milyarlarca web sitesi bulunmaktadır. Artık bu durum öyle bir noktaya gelmiştir ki, aradıklarınızı internet üzerinde bulamamanız imkansızdır, hatta kendinize web sitesi bile açabilirsiniz. Şirketlerin ve firmaların da kendilerine ait web siteleri vardır. Peki bu şirketler ve firmalar kendi web sitelerini evrenselleştirmek istediklerinde; diğer bir deyişle kendi pazarlarını genişletmek için ne yapmaktadırlar? Tabii ki de web sitelerini başka bir dile çevirirler. Herhangi bir web sayfasının çevirisine web sitesi çevirisi denmektedir.

Web sitesi çevirisinde neye dikkat edilmelidir?

Bir web sitesinin en önemli özeliği paylaştığı bilgi veya ürün olsun doğrudan müşteriye gitmesidir. Bundan dolayı da yerelleştirme, daha doğrusu çeviri yapılırken mutlaka dikkatli olunmalıdır. Peki web sitesi çevirisi yapılırken neye dikkat edilmelidir ve neler işlenmelidir? Öncelikle her web sitesinin kendi sunduğu konu aralığına göre çeviri planlanmalıdır, yani her sitenin sayfaları kendine has bir konuya ve dile sahiptir. Siteler içlerinde bulunan içerik bakımından farklılıklar gösterebilirler. Diğer bir deyişle sitenin konusu alışverişten tutun şirketler için kurulmuş web sitelerine kadar uzanabilir. Web siteleri çevrilirken kelimelerin açık olması maalesef yeterli değildir. Önce konuya hâkim olmak, sonra da Web sitenin okuyucularına yansıtmak istediklerini olduğu gibi çevirmek gerekmektedir. Yani amaca odaklı çeviriler daha tatmin edici olmaktadır. Bundan dolayı da sade ve düz bir şekilde çevirmek çoğu zaman yetmemektedir ve çevirinin kalitesine zarar verebilir. Çeviri aceleye getirilmemelidir. Konular birbirinden farklı olduğundan dolayı çeviri yaparken site için araştırma yapılıp doğru çeviri yapılmalıdır. Bu nedenle üzerinde zaman harcanması gerekmektedir. Başka önemli bir nokta ise yerel vurgulamalardır. Kısacası her dilin ve kültürün kendine ait kullandıkları işaretlemeler ve vurgulamalar vardır. Örneğin; ABD sisteminde imperial sistem kullanılırken neredeyse dünyanın genelinde metrik sistemi kullanılır. Bu yüzden de vurgulamalara dikkat edilmelidir.

Web sitesi çevirileri nerelerde yapılmalıdır?

Gelişen teknoloji sayesinde çeviri yapmaya yardımcı olan yazılımlar ve programlar vardır. Bu yazılımların niyetleri yardım etmek olsa da çeviri için hiçbir şekilde tavsiye edilmemektedir ve mutlak olarak çevirilerin bir çeviri bürosunda yapılması tavsiye edilmektedir.