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Yeniden Refah Partisi Sultangazi 1. Olağan İl.. Başbakanın Koltuğu Sallanıyor! Sadece 6 İmza .. Sürekli Uyku Haline Karşı 8 Öneri.. Siyanürden 50 Kat Zehirli Balon Balığı Sahile.. Kapalı Ortamlar Çocukları Miyop Yapıyor.. Ağız Kokusu İçin Doğal Çözümler.. Instagram'da Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı.. İstanbullular Kitap Fuarına Akın Etti.. Anne Bir Yaşındaki Bebeğini Döverek Öldürdü, .. Haberler Anasayfa Mobil Site Webmaster Künye İletişim ANASAYFA DİZİ MEDYA KADIN Lezzet Dünyası SİYASET EKONOMİ YAZARLARWEB TVTÜMÜ DİZİ MEDYA KADIN Lezzet Dünyası SİYASET EKONOMİ SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ YAŞAM KÜLTÜR - SANAT YEREL DİĞER GÜNCEL AKTÜEL SONDAKİKA MANŞETLER SÜRMANŞETLER WEB TV NELER OLUYOR? İLETİŞİM YAZARLARKÜNYE WEBMASTER Anasayfa Yazar: E Posta: Telefon: Tarih: 1970-01-01 Saat: 02:00:00 Güncelleme : 1970-01-01 02:00:00 Site 0 Facebook 0 Tweetle 0 Google +1 Sende Yorumla... Site Yorumları Facebook Yorumları Kalan karakter sayısı : 500 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Korkunç Gelenek! Bakire Kızların Evlenmesinin Yasak Olduğu Ülkede Genç Kızlar, Nikahtan Önce Başka Adamlarla Yatıyor Türkiye’de bile giderek farklılaşan geleneklere akıl sır erdirmek zorken, başka ülkelerin geleneklerine kafa yormak zor, ama bu defa oldukça ilginç bir gelenek gündeme oturdu. Biz de yabancı ülkelerin geleneklerine bir göz gezdirdik ve bizden farklı neler varmış derledik… Son Dakika! Çok Şiddetli Geliyor! Türkiye'yi 9 Şiddetinde Fırtına Vuracak, İDO ve Vapur Seferleri İptal Oldu! Türkiye günlerdir kar yağışını beklerken, meteorolojiden fırtına uyarısı geldi. Son hava tahminlerine göre 9 şiddetinde fırtına geliyor ve fırtınadan Türkiye’nin bütün denizleri de etkilenecek. Fırtınanın şiddetinin 105 km hıza kadar ulaşması beklenirken, şimdiden birçok vapur seferinde de iptaller yaşandı. Peki, beklenen kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji son hava durumu tahminleri… Son Dakika! Esenyurt Belediye Başkanı İstifa Etti, Başkan Hangi Partidendi, Neden İstifa Etti? Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından herkes, Başkan Hangi Partidendi, Neden İstifa Etti gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, Esenyurt Belediye Başkanının istifasının detayları… Müge Anlı 4 Ekim 2017 Çarşamba Son Bölüm! Bir Fahire Kara Vakası Daha, Hacda Kayboldu! Müge Anlı 4 Ekim 2017 Çarşamba günü neler yaşandı? As Haber olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananları sizlere aktarıyoruz. Geçtiğimiz haftaya Zeyno olayı damga vurmuştu. Bugün ise Hacda kaybolan 83 yaşındaki adam konuşuldu. İkinci Fahire Kara vakası büyük şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ekim canlı yayında yaşananlar… Facia! Kocaeli Kefken'de Göçmen Teknesi Battı: 4 Ölü, 20 Kayıp Kocaeli'nin Kefken ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi battı. Korkunç olayda 38 kişi kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. 20 kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Müge Anlı 21 Eylül 2017 8 Yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı Öldüren Esed Adliyeye Sevk Edildi Müge Anlı 21 Eylül 2017 canlı yayın ile bugün yine ekran başına kilitledi. Gaziantep’te 8 ay önce ortadan kaybolan Mehmet Elbay’ın aranmaya devam ettiği programda, çok önemli bir de gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 8 Yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı öldüren Esed, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Peki, Esed Suriyeli Read Aşram'ı neden öldürdü? Afgan Esed, suçunu itiraf etti mi? Mide Dostu Turna Yemişinin Hiç Bilinmeyen Faydaları Türkiye’nin turna yemişi olarak bildiği cranberry meyvesi bir çok hastalığa da şifa oluyor. Bu meyve, idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı bilinen etkilerinin yanı sıra mideye de dost bir meyve. Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül 2017 Suriyeli 8 Yaşındaki Read Aşram'ın Cesedi Hala Bulunamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül 2017 canlı yayın ile bugün yine izlenme rekorları kırdı. Canlı yayında çözülen Read Aşram cinayetinin perde arkası programda anlatılmaya devam ediyor. Esed Khan’ın evinden görüntüler paylaşıldı. Evde çocuklar için hazırlanmış hangi detaylar var? Peki, çöp depolama bölgesinde aranmaya devam eden Suriyeli 8 Yaşındaki Read Aşram'ın cesedi bulundu mu? Son Dakika! Maçka Jandarma Komutanı Zabit Zengin FETÖ'den Tutuklandı Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, FETÖ'nün kripto subaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Zengin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari'de Irak Tarafından Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Şehit Oldu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce Irak tarafından roketli saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu. Son Dakika! İstanbul'a Uyarı Üstüne Uyarı, Yağmur ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceği belirtildi. ABD'li Bilim İnsanları "Soğan Neden Göz Yaşartıyor" Sorusunun Yanıtını Buldu “Soğan neden göz yaşartır” sorusunu sormayan yoktur. Bu kadar merak edilen sorunun yanıtını aramaya koyulan ABD’li bilim insanları yanıta ulaştı. Bilim insanlarının edindiği bulgular sonucunda soğanın göz yaşartmasının kendisini koruma mekanizması olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi de Brüksel! Bıçaklı Saldırgan Devriye Gezen Askerleri Hedef Aldı Son Dakika! Ak Partili Kadın Vekile Bombalı Saldırı Girişimi Son Anda Önlendi Van-Hakkari karayolunda AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'na bombalı saldırı son anda fark edilerek engellendi. Uyanık Halde Beyin Ameliyatına Girdi! Beynindeki Tümör Mikrocerrahi Tekniğiyle Çıkarıldı! Ordu'da yaşayan 63 yaşındaki Fatma Bayram'ın beynindeki tümör Samsun’da hasta uyutulmadan, konuşarak mikrocerrahi tekniğiyle çıkarıldı. Atatürk Anıtı'na Çekiçle Saldırıda Pes Dedirten Savunma: “Put Olarak Gördüm, O Yüzden Saldırdım” Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçle saldıran ve zarar veren İbrahim Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim Y.’nin savunmasında "Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim" demesi pes dedirtti. Son Dakika! Bodrum Gökova Körfezi'nde 4.5 Şiddetinde Deprem Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X Diriliş Ertuğrul İlk Sırada! Ferhat Göçer Basın Toplantısını İptal Etti