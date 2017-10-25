Sonbahar etkisini göstermeye başladı, dışarıda yağmur, çamur ve trafik var. O halde yağmurlu Sonbahar günlerini değerlendirmenin tam zamanı. Bu Sonbaharda öyle filmler vizyona girecek ki, sinema salonlarından çıkmak istemeyeceksiniz. İşte, Sonbaharda Vizyona Girecek Filmler…

Sinema sezonu dramdan distopik hikayelere, Bilimkurgudan korku ve gerilime, yerli yapımlardan süper kahramanların heyecanlı dünyasına bir çok filmle başladı. Sonbaharda bir çok ses getirecek yapım vizyonda olacak. Uzun zamandan beri beklenen filmler, bu sonbaharda sizi sinema salonlarına kilitleyecek. İşte çok beklediğiniz o filmler;

1. THOR

İskandinav Mitolojisi'nin hayranlık uyandıran kahramanı Thor, bir kez daha beyaz perdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin üçüncü filmi, 27 Ekim Cuma günü dünya ile aynı anda Türkiye’de vizyona girecek. Thor yine heyecan dolu bir hikaye ile sizi büyüleyecek.

2. JİGSAW EFSANESİ

Dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Testere serisinin yeni filmi 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona girecek. Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘tüm zamanların en başarılı korku filmi serisi’ olarak giren film bu defa daha da yükselen gerilimi ile 6 yılın ardından izleyici karşısına çıkacak.

3. YOL AYRIMI

10 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek olan Yerli Film Yol Ayrımı, Şener Şen başta olmak üzere bir çok usta oyuncuyu beyaz perdede buluşturuyor. Yavuz Turgul filmi olan Yol Ayrımı’nda Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Mert Fırat ve Nihal Yalçın rol alıyor.

4. ADALET BİRLİĞİ: BÖLÜM 2

Kahramanlar, yeni bir tehdit için bir araya geliyor. Ünlü iş adamı Bruce Wayne, bu kahramanları kurtuluşun temelini sağlamak için kolları sıvıyor. Bu defa Ben Affleck, Batman rolünü üstleniyor. Adalet Birliği: Bölüm 2, 17 Kasım 2017 tarihinde vizyonda olacak.

5. STAR WARS: SON JEDİ

Star Wars efsanesinin yeni filmi, Star Wars: Son Jedi 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak. Serinin bu yeni heyecanı, hayranları için adeta bir yeni yıl hediyesi gibi gelecek.