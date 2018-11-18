İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen 37 Uluslararası Kitap Fuarı nedeniyle metrobüsün yanı sıra bütün toplu araç taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. D100 karayolunda da büyük yoğunluk yaşanırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugün İstanbul kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada gençlerin kitapları olan ilgisinin kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini dile getirdi.

BAKAN STANDLARI GEZDİ

Bakan Kasapoğlu Fuar alanında stantları gezerek incelemelerde bulunurken gençlere hediye etmek üzere çok sayıda kitap satın aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına Fuar alanında yaptığı açıklamada mümkün olduğunca kitap fuarlarını ziyaret etmeye çalıştığını dile getirerek, "Bugün de gençlerle bir araya gelmek, kitapseverlerle buluşmak ve yeni çıkan kitapları görmek için ziyaret ettim. Fuar her yıl yoğun oluyor. Bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi, bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor." ifadelerini kullandı. Gençleri Sürekli kitap okumaya teşvik ettiklerini belirten bakan Kasapoğlu, "Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 700 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Gençlik kamplarımız ve merkezlerimiz var. Bu birimlerdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için, kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızdaki kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için çok önemli. Fuardaki izdiham da ümit verici." dedi. Aynı zamanda fuarda çocuklarla da yakından ilgilenen bakan Kasapoğlu çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.