İngiltere sıkıntılı günler geçiriyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma sürecine ilişkin (Brexit) kritik bir haftaya gelindiğine değinen İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile aralarındaki taslak anlaşmayı halen savunurken, ihtimal dahilindeki bir güven oylamasıyla görevden azledilmesinin Brexit sürecinde herhangi bir rahatlamaya yol açmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, “25 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan AB liderler zirvesinde İngiltere’nin AB ile gelecekte nasıl bir ilişki içerisinde olacağına yönelik daha çok ayrıntı üzerinde anlaşma sağlanabilir. Önümüzdeki 7 gün İngiltere’nin geleceği açısından çok kritik bir süreç olacak.” dedi.

Reuters kaynaklı bir habere göre de İngiltere Başbakanı Theresa May ile ilgili güven oylaması için kritik aşamaya gelindi. Başbakan hakkında güven oylamasının gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan 48 imzadan 42 tanesinin toplandığı öğrenildi.

AB ile İngiltere arasında varılan taslak anlaşmaya göre serbest dolaşımın son bulması ile birlikte AB ve İngiltere arasında tek gümrük bölgesi kurulacak. İngiltere, 29 Mart 2019 tarihinde AB’den ayrıldıktan sonra 21 aylık bir geçiş süreci devreye girecek.

İktidarda bulunan ve anlaşmaya destek vermeyen Muhafazakar Parti’sinin vekilleri ise duruma sessiz kalmayarak Partilerinin lideri ve Başbakan Theresa May ile ilgi güvensizlik önergesinin verilerek oylamanın gerçekleşebilmesi için imza toplamayı sürdürüyor. Muhafazakar Parti’nin lideri ile ilgili güven oylamasının yapılabilmesi için parti milletvekillerinden %15’inin imzasına gereksinim duyuluyor. Şu ana kadar 42 imza toplayabilen milletvekilleri 6 imza daha toplayabilirlerse İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında güven oylaması yapılabilecek.