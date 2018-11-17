Türk dizileri bütün dünyada yoğun ilgi görmeye devam ederken reklam ücretleri ile de el yaktı. Dizi sektörü yıllık 400 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşırken burada görünmek isteyen markalar reklam için hatırı sayılır bir ücret ödemek zorunda. Sektörün geldiği nokta bir reklam ajansından alınan bant reklam yayın ücretleri ile gözler önüne serilmiş oldu. Fiyatlamalar bin liradan başlarken dizinin reytinglerine göre 17 bin liraya kadar çıkabiliyor.

TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul 8 saniye bant olarak tasarlanan reklamlarda rekoru elinde tutuyor. Diriliş Ertuğrul dizisine 17 bin lira ücret ödeyen bir marka 8 saniye ekranda görünebiliyor. Bir zamanlar Çukurova dizisi ise dudak uçuklatan reklam ücretlerinde 2. sırada yer alıyor ve 8 saniye için 13 bin lira alıyor. 3. sırada ise sen anlat Karadeniz bulunuyor Ve o da 8 saniyelik bant reklamı için 10 bin lira alıyor. Reklam ücretleri izlenme oranına göre azalırken en düşük ücret bin lira olarak göze çarpıyor.

RTÜK'TEN CEZA UYGULAMASI

Diğer yandan bu reklamlara RTÜK tarafından getirilen belli kriterler de bulunuyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam süresinin aşılması Tüketiciyi yanıltan reklamlar bant reklam logosu kullanmama gibi nedenlerden dolayı Televizyon kanallarına cezai yaptırım uygulayabiliyor.