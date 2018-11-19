Vatandaşlar ve turistler, denize girmek üzere Antalya’nın Kleopatra Plajı’na geldikleri zaman gördükleri karşısında şok oldular. Siyanürden 50 kat daha zehirli olarak bilinen balon balığı, sahile vurmuştu. Balon balığını ilk gördükleri andaki şaşkınlıklarını atlatan vatandaşlar ve turistler, sahile vuran balon balığını geri bıraktılar. Bölgede olta balıkçılığı ile uğraşan vatandaşlar ise balon balığını, son dönemlerde çok sık yakaladıklarını belirttiler.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra Plajı’nda sahile canlı olarak vuran balon balığını gören vatandaşlar ve turistler, bir anda şok oldular. Sabah saatlerinin tadını denizde çıkarmak isteyen vatandaşlar ile turistler, denize girmek üzere Kleopatra Plajı’na geldiler. Ancak deniz keyifleri bir anda kabusa dönüştü. Çünkü siyanürden 50 kat daha zehirli olarak bilinen balon balığının canlı olarak sahile vurduğunu fark ettiler. O an denizde yüzen vatandaşlar ve turistler, bir anda paniğe kapılarak derhal denizden çıktılar. 50 – 60 cm uzunluğunda ve 1.5 kg ağırlığında olan balon balığı, kumsala çıkartıldı. Bir süre orada bulunan turistler tarafından da dikkatle izlenen balon balığı, daha sonra denize geri bırakıldı.

Canlı olarak kıyıya vuran balon balığı, Yunus Yavuz isimli bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Arkadaşlarının sahile vuran canlı balon balığı bulduğunu dile getiren Yavuz, “Halen canlı olan balon balığı, yaklaşık 50 cm uzunluğunda var. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balığı, Uzakdoğu’da çok tanınmaktadır. Hatta Uzakdoğu’da özel aşçılar tarafından hazırlanan balon balığı tüketiliyor. Ama ülkemizde buna yönelik bir çalışma mevcut değil.” dedi.