Internet çağının başlamasıyla birlikte sosyal medya uygulamaları da bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde güvenlik açığı nedeniyle tepkilere neden oluyor. Insanların çektikleri güzel fotoğrafları paylaşmak için kullandığı ve birbirleri ile arkadaşlık kurduğu Instagram ortamında herkesi korkutan bir durum gündeme geldi. Instagram üzerinde tespit edilen bir güvenlik açığı nedeniyle bazı kullanıcıların şifreleri izinsiz olarak görüntülendi. Peki, söz konusu güvenlik açığı ile ilgili Instagram'dan bir açıklama geldi mi? Kullanıcılar bu güvenlik açığına karşı nasıl önlem almalı?

KULLANICLAR TEDİRGİN

Dünya genelinde popüler olan sosyal medya uygulaması Instagram da ortaya çıkan bir hata kullanıcıların şifresini herkese paylaşılır duruma getirdi. Instagram'da son günlerde konuşulan bu güvenlik açığı bazı şifrelerin izinsiz olarak görüntülenebilmesine imkan sağladı. Instagram'da veri indirme aracı ile ilgili olan bu hata bazı kullanıcıların şifrelerini paylaşmış olabilir. Çünkü beri indiren bazı kullanıcılar genel görünüme maruz kalabiliyor. Alınan bilgiye göre Instagram bu durumdan etkilenen kullanıcılara bir E Posta yoluyla bilgi verdi. Her ne kadar şirketten bu konu ile ilgili böyle bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar Güvenlikten kaynaklanan bu durumla ilgili oldukça Tedirgin. Çünkü dünya genelinde bu uygulamayı kullanan Milyonlarca kişi bulunuyor Ve Şifreleri çalınma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.