Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, açık havada günlük 2-3 saat vakit geçiren çocuklarda miyopi yani uzağı görememe rahatsızlığının gelişme riskinin azaldığını belirtti.

Türk Oftalmoloji Derneğinin (TOD) 52. Ulusal Kongresinde konuşan Prof. Dr. Eğrilmez, “Bebek dünyaya geldikten sonra ilk üç ay içerisinde, 3-4 yaş civarında ve okul öncesi dönemde gözlerinden hiçbir şikayeti olmasa da kesinlikle göz muayenesinden geçirilmelidir. Çocukların sağlıklı gözlere sahip olması için kesinlikle güneşte vakit geçirmesi gerekir. Ayrıca çocuklar, açık ortamlarda oyun oynadıkları zaman 4 metreden daha uzağa bakmayı gerektiren oyunları oynamaları göz sağlığı açısından önemlidir.” dedi.

Prof. Dr. Eğrilmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çocukların, günlük 2-3 saat açık havada vakit geçirmeleri gözlerindeki miyopi rahatsızlığının gelişimini engelliyor. Şu anki tahminlere göre dünyanın yarısı 2050 yılında miyop rahatsızlığına yakalanacak. Bunun en büyük nedeni ise çocuklarımızın tablet ve bilgisayarda aşırı vakit geçirmeleri, açık havada ise çok az vakit geçirmeleridir. Açık havada az vakit geçiren çocuklar ise miyop rahatsızlığına yakalanıyor. Mesela saklambaç oyunu evde bilgisayarın başında değil de açık havada gözün 4 metreden daha uzağı görecek şekilde oynanması gerekir. Gözler, sürekli bilgisayara baktığı zaman uzağı görmek gibi bir gereksinim duymuyor. Bu da gözü miyop yapıyor. Çocukların D vitamini alması, diğer rahatsızlıklara yakalanma riskinin azaltılması ve miyop olmasının önüne geçmek için açık havada vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokulda boşuna uzatılmayan teneffüs sürelerinde çocuklar, mutlaka okul bahçesinde vakit geçirmelidir. Yetişkinlerinde sağlıklı gözlere sahip olması için sigaradan kesinlikle uzak durması, Akdeniz tipi beslenmeyi sevmesi, zeytinyağı ve balık tüketmeye özen göstermesi gerekir. Hamsi ve sardalya türü balıkları tüketmek göz sağlığı açısından çok önemlidir.”