Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına konuk olmuş ve babası ile ilgili sorunlarını anlatmıştı. Babasının kendini 8 buçuk aydan beri aramadığını söyleyen Yağmur geçer babasına sitem etmişti. Ferhat Göçer ise kızının canlı yayında yaptığı bu açıklamalardan sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Herkes Ferhat Göçer'in basın toplantısı düzenlemesini Beklerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ünlü şarkıcı basın toplantısını iptal ederek yazılı bir açıklamayla konuya açıklık getirdi.

FERHAT GÖÇER’DEN YAZILI AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer yaptığı yazılı açıklamada kızı yağmurun daha fazla zarar görmemesi adına Bu konuyla ilgili ilk ve son kez konuştuğunu belirterek, Iki tane evladı olduğunu ve hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadığını söyledi. Evlatlarının bu dünyadaki en değerli varlıkları olduğunu belirten Ferhat Göçer ikisini de çok sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini dile getirdi. Bugüne kadar kızının donanımlı Kendi Ayakları üzerinde durabilen bir birey olması için hem sağlık hem de eğitim konusunda hiçbir Maddi manevi fedakârlıktan kaçınmadan ve bundan sonra katılmayacağını belirten Ferhat Göçer, Evladını iyi yetiştirmek adına bir baba olarak gördüğü yanlışları Uyarmak müdahale etmekle Her koşulda evladının yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebi olduğunu söyledi. Kendisi için her şeyden önce evlatlarının geldiğini belirten Ferhat Göçer, Bu durumun aile arasında halletmeleri gereken bir konu olması ve magazine daha fazla yansımaması için kızı ile iletişime geçtiğini dile getirdi.