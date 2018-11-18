Birçok kişinin ortak sorunu olan ağız kokusu hakkında açıklama yapan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Aslında bu durumun çözümsüz olmadığını dile getirdi. Ağız kokunuzu sorunu yaşıyorsanız ve dişlerinizi fırçalamak bir ortamdaysanız ya da fırçalamanıza rağmen koku bir türlü bitmiyorsa işte size etkili ve basit doğal çözümler…

Ağız kokusuna çare olabilecekler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Pertev Kökdemir Ağız kokusuna doğal çözümleri anlattı...

AĞIZ KOKUSUNA DOĞAL ÇÖZÜM OLAN BESİNLER

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre yemeğin hemen ardından peynir yemek ağız ortamındaki asit düzeyini azaltıyor ve bu sayede çürük oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda peynir tüketmek koku oluşumunu da önlüyor.

Bol miktarda lif içeren armut elma havuç gibi besinlerde tükürüğü temizliyor ve nefesi tazeliyor.

Limonu dilimleyerek sade sodanın içine atın ve soda bittikten sonra bu limon dilimlerini tüketin. Ağız kokusuna bu bile tek başına çözüm olurken bunun yanı sıra mentollü ya da limon aromalı şekerlerde tüketebilirsiniz.

Çiğ olarak nane ya da maydanoz yaprakları tüketmek nefesinizin doğal yollardan temizlenmesi konusunda size yardımcı olur.

Kahve çekirdeği çiğnemek ve Ağız kokusuna iyi geliyor. Çünkü kahve çekirdeği ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü birlikleri yok ediyor ve bu da kötü kokunun yok olması anlamına geliyor. Kokuya karşı önlem almak için yemeklerden sonra Türk kahvesi içebilirsiniz.

Ağız kokusu için herkesin en çok girdiği ve en çok tercih ettiği önlemlerden biri de karanfil çiğnemektir.