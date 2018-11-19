Çoğumuz, gün içerisinde sıkça uyuklamak isteriz. Bu uyku isteğiyle baş etmek için çok basit şekilde uygulayabileceğiniz 8 önerimiz var.

Özellikle büyükşehirlerde yaşamını sürdüren insanların bir çoğu, kendilerini gün içerisinde yorgun ve halsiz hissederler. Buna sürekli uyku halide eşlik ettiği zaman günler çekilmez hal alabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, havaların soğuması, gün ışığının azalması ve hareketsiz yaşamında etkisiyle vücudumuzun bir nevi kış uykusuna hazırladığını dile getirmenin yanlış olmayacağına değinerek, sürekli uyku isteğine karşı alınabilecek 8 tedbiri anlatarak önemli uyarılar yaptı.

Bol Su Tüketin

Havaların soğumasıyla birlikte susama hissi azalmaktadır. Bu da bol su tüketmenin önünde önemli bir engeldir. Susuz kalan vücutta tansiyon düşmekte ve birçok enzimatik reaksiyon yavaşlayarak uyku isteğini artırmaktadır. İnsanlar, uyandıkları zaman 2 bardak ılık su içerek günlerini daha dinç geçirebilirler.

Çay ve Kahveyi Fazla Tüketmeyin

Çay ve kahve içeriğinde kafein barındırmaktadır. Bu yüzden çayın ve kahvenin fazla tüketildiği günlerde gece uyku düzeni bozulacağından gün içerisinde yorgunluk ve uyku hissi olacaktır. Çay ve kahvenin sabah saatlerinde tüketilmesi, hatta içeriğinde daha az kafein barındıran yeşil çayın tercih edilmesi gece daha iyi uyumamıza yardımcı olacaktır.

Gazlı ve Şekerli İçecekler Tüketmeyin

Gazlı ve şekerli içecekler ile meyve sularının çok sık tüketilmesi vücuttaki yağ dokusunu artırmaktadır. Kalorisi yüksek bu içecekler kilo aldırdığı gibi vücutta şeker dalgası oluşturarak uyku isteği oluşturabiliyor. Meyve suyu yerine dengeli meyve tüketimi daha sağlıklı olduğuı gibi gazlı ve şekerli içecekleri yaşamımızdan tamamen çıkarmamız gerekiyor.

Gün içerisinde uyku isteğiyle baş edebilmek için alınabilecek diğer tedbirler ise hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli, günü daha enerjik geçirmek için özenilmiş bir kahvaltı yapılmalı, kan şekerinin dengesini bozmayacak besinler tüketilmeli, bulunulan kapalı ortamlar havalandırılmalı ve aydınlık olmalı, tüm bu tedbirlere rağmen uyku isteği halen devam ediyorsa sebebi ile ilgili araştırma yapılmalıdır.