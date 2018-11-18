Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda iddiaya göre 23 yaşındaki Aysel Y. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce Eşinden ayrıldı. Eşinden Ayrılan kadın daha sonra iki kez evlilik yaşayan 6 çocuk babası otomobil lastik kesti 48 yaşındaki İlhami Korkmaz ile 2 yıl önce dini nikah yaptı ve birlikte yaşamaya başladı.

2 yıldır birlikte yaşayan çiftin birlikteliklerinden biri kız olmak üzere iki çocukları dünyaya geldi. Şu anda 15 aylık olan bebeklerin dan sonra yaklaşık 20 gün önce İlhami adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelen çift Arasında son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Aysel Y., İlhami Korkmaz'ın kendisiyle ilgilenmediğini ve eski eşi ile görüşmeye başladığını iddia ederek önceki gece 15 aylık kızı Emine'yi feci şekilde dövdü.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğin sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini fark eden kadın hemen eşini aradı. Eve gelen Korkmaz hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri evde yaptıkları İnceleme sonucunda çocuğun Hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından minik bebek Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine alırken daha önce basit yaralama suçundan aranması olduğu öğrenilen anneyi gözaltına aldı. Aysel Y, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldüğü sırada bebeğin neden öldürdü yönündeki soruya, “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" yanıtını verdi.

BABA GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDI

Kız bebeğin adli tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldıktan sonra baba İlhan Korkmaz adli tıp Kurumu'na gelerek bebeği morg önünde Teslim aldı. Gözyaşlarını tutamayan Baba uzun süre ağlarken cenazeyi monttan aldı Ve toprağa verilmek üzere Kabasakal mezarlığına götürdü. Diğer yandan çiftinin ikinci çocukları olan ve 20 günlük olan İlhami bebek ise sevgi evlerine götürülerek devlet korumasına alındı. Bebeğini feci şekilde döverek öldüren annenin ise Bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.