Müge Anlı 4 Ekim 2017 Çarşamba günü neler yaşandı? As Haber olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananları sizlere aktarıyoruz. Geçtiğimiz haftaya Zeyno olayı damga vurmuştu. Bugün ise Hacda kaybolan 83 yaşındaki adam konuşuldu. İkinci Fahire Kara vakası büyük şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ekim canlı yayında yaşananlar…

Müge Anlı 4 Ekim 2017 Çarşamba Son Bölümde neler oldu? Mehmet Elbay olayında yaşanan son gelişmeler neler? Mehmet Avcı’nın öldürülmesindeki sır perdesi aralandı mı? Haber sitemizde, Müge Anlı 4 Ekim 2017 Çarşamba Son Bölümde yaşananları sizlere aktarıyoruz.

AĞUSTOS AYINDA HACDA KAYBOLDU

Nevşehir kafilesi ile Ağustos ayında kutsal topraklara giden 83 yaşındaki Bekir Sevinç isimli vatandaş tavaf sırasında ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Sevinç’i bulamayan ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Daha önce de Müge Anlı’da gündeme gelen Fahire Kara olayı şok etkisi yaratmıştı. İkinci Fahire Kara olayı olarak görülen Bekir Sevinç her yerde aranıyor. Şu anda kutsal topraklarda bulunan Türk Vatandaşları da Bekir Sevinç’in bulunması için çalışmalarına başladılar.

MEHMET ELBAY OLAYINDA SON DURUM NE? – 4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

Mehmet Elbay’da hala kayıp olarak aranmaya devam ediyor. Gaziantep’te kırsal kesimde bulunan yanmış eşyaların Mehmet Elbay’a ait olup olmadığı araştırılırken, aile üyeleri de birbiri ile ters düşmeye başladı. Mehmet Elbay’ın kız kardeşi gelinlerinin yasak aşkı yüzünden başına bir şey geldiğini iddia ederken, Mehmet Elbay’ın kızı ise babasına imam Cahit Ergül’ün bir şey yaptığını iddia ediyor.