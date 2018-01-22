Türkiye’de bile giderek farklılaşan geleneklere akıl sır erdirmek zorken, başka ülkelerin geleneklerine kafa yormak zor, ama bu defa oldukça ilginç bir gelenek gündeme oturdu. Biz de yabancı ülkelerin geleneklerine bir göz gezdirdik ve bizden farklı neler varmış derledik…

Dünyada oldukça ilginç gelenekler var. Ülkemizde de sıra dışı gelenekler olduğu aşikar, ama şimdi okuduklarınızın ardından çok şaşıracağınız da bir gerçek. İşte, dünyanın en ilginç gelenekleri…

Bakirelerin evlenmesinin yasak olduğu bir ülke daha önce duymuş muydunuz? İnanılması güç ama Guam’da bakirelerin evlenmesi yasak. Bu nedenle genç kızlar, evlenmeden önce başka erkeklerle birlikte olmak zorunda kalıyor.

İlginç bir gelenek de Hindistan’dan. Yeni aile kuran gelin ve damat arasından evde kimin sözünün geçeceğinin belirlenmesi için bir kutsal ateş yakılıyor. Gelin ve damat kutsal ateşin etrafında dört tur attıktan sonra mindere oturuyor. Mindere önce kim oturursa, evde onun sözünün geçeceğine inanılıyor.

Kaz ve ördeğin evlilikle ne alakası var diyeceksiniz ama Kuzey Kore’de çok alakası var. Kuzey Kore’de damatlar eskiden gelinin evine giderken arkalarına kaz bağlıyordu. Şimdi ise bu gelenek sembolik olarak da olsa devam ediyor ve çift evlenmeden önce evlerinin önüne tahta bir ördek yerleştiriyor. Eğer ördek ters konursa kavga ettikleri, düz konursa da iyi anlaştıkları ortaya çıkıyor.

Eskiden Vikinglerde gelinler açık arttırma ile alınıp veriliyordu. En yüksek ücreti ödeyen damat adayı gelini de alıyordu. Bir nevi başlık parası gibi bir gelenek yürütülüyordu.

İlginç bir gelenek de İngiltere’den. Kadın vitrin mankenleri çocuklar izlerken soyulup giydirilemiyor. Ülkede bu gelenek hala devam ediyor.

Bosna Hersek de ise bizdeki tuzlu kahveye benzer bir gelenek var. Aile büyükleri damat adayını kız evine davet ediyor ve evlilik hakkında bir görüşme yapılıyor. Görüşmenin ardından aile büyükleri bir karar veriyor ve damada kahve ikram ediyor. Eğer kahve tatlı ise damat kabul edilmiş, tuzlu yada ekşi ise reddedilmiş anlamına geliyor.