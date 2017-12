Bim 10 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu yine onlarca üründe mükemmel indirimler ile yayınlandı. Sizler için yine çok özel kampanyalar hazırlayan Bim Market aktüel ürünleri ile ucuza ve kaliteli alışveriş yapmanızı sağlayacak. Gıdadan, ev tekstiline, Elektrikli ev aletlerinden mutfak eşyalarına evinizin ihtiyacı olan birçok üründe indirim sınan Bim 10 Kasım 2017 kataloğunu sizler için en detaylı şekilde inceledik. İsterseniz hemen, Bim aktüel 10 Kasım 2017 kataloğuna göz atalım.

Bim aktüel 10 Kasım 2017 kataloğunda her hafta olduğu gibi bu hafta da bomba gibi indirimler var. Geçtiğimiz hafta da çok özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını karşılayan Bim Market, Ekim ayının son haftasında sizlere baklagilleri, Ayçiçek yağını çok uygun fiyatlara sunmuştu. Peki, Bim 10 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu ile hangi ürünler indirimde?

Bim 10 Kasım aktüel ürünler kataloğu incelememize ilk sayfadan başladık. Burada en dikkat çeken ürün ise 48″ 122cm lik ekranı ile Regal Led TV oldu. Dahili Wifi, Dahili uydu alıcı ve smart özelliği ile dikkat çeken televizyon, garanti ve servis güvencesi ile 1.499 TL fiyatıyla bu hafta Bim markette sizleri bekliyor. Bu hafta ayrıca LG marka Kablosuz 160W SoundBar Subwoofer Bluetooth Ses sistemi de Bim markette 399 TL fiyatı ile yer alıyor.

Bim market 10 Kasım kataloğunda bu hafta elektronik aletler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Apple uyumlu USB Şarj Kablosu 1 Mt 39,90 TL, Microsoft All in One Kablosuz Media Keyboard Smart Uyumlu Klavye 79,90 TL, Earpods Kulaklık 49,90 TL ve 2 metre 49,90 TL fiyatı ile sizlere sunuluyor.

10 Kasım Cuma Bim aktüel kataloğuna yer alan diğer indirimli ürünlere de bir göz atalım. Mutfaklarınız bu hafta Bim market sayesinde şenlenecek. Çünkü Fakir 600W El Mikseri 59,90 TL fiyatı ile sizlere sunuluyor. Misafirlerinizi keyifle ağırlayacağınız yemekler için Kütahya Porselen Ege 12 Parça Yemek Seti 39,90 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Lav 5 Parça Sürahi ve Saklama Seti 10,90 TL ve Paşabahçe Diamond 3’lü bardak Seti 11,90 TL fiyatı ile bu haftanın indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Bay bayan giyim konusunda da her zaman uygun fiyatlı ürünler sunan Bim Market bu hafta Çocuk Mont 26,50 TL, Erkek Puf Yelek 64,90 TL, Kazak Tüy Toplama Aleti 8,50 TL ve Bayan Polar Pijama Takımı 26,50 TL fiyatı ile bu hafta harika ürünler hazırladı. Bim 10 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde ev tekstil ürünleri de yer alıyor. Bu hafta Çamaşır Kurutmalığı 39,90 TL, Ütü Masası 49,90 TL, Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 16,90 TL, Tek Kişilik Alez 5,95 TL ve Tek Kişilik Nevresim Takımı 44,90 TL fiyatı ile bu hafta katalogda yer alıyor.

İsterseniz zaman kaybetmeden Bim 10 Kasım aktüel ürünler kataloğu görsellerine de bir göz atalım. Görseller haberimizin devamında sizleri bekliyor olacak.