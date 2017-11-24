Bim 24 Kasım 2017 Aktüel ürünler kataloğu yeni haftada yeni indirimler ile yayınlandı. İndirimin bir numaralı adresi olan Bim Market, yine en uygun fiyatları ürünleri bu hafta sizler için raflara taşıdı. İsterseniz lafı çok uzatmadan 24.11.2017 Bim aktüel kataloğu incelemesine geçelim. Bu hafta Bim market indirimlerinde neler var gelin birlikte göz atalım.

Bim Aktüel 24 Kasım 2017 kataloğu yine bomba gibi indirimlerle geldi. Bu hafta Luxell Nostalijk Turbo Tini Mini Fırın nefis lezzetler yapabilmeniz için sadece 129 TL fiyatı ile Bim market raflarında sizi bekliyor. Kış aylarında işinize çok yarayacak Luxell Fanlı Isıtıcı Konvektör ise katalogda sadece 75 TL. Bim market bu hafta Fakir Doğrayıcıyı 69 TL fiyatı ile size sunuyor. Mini fırınınızda severek kullanacağınız Borcam dikdörtgen Fırın Tepsisi 15 TL, Borcam Yuvarlak Fırın tepsisi 13 TL, Borcam Dikdörtgen Kapaklı Tencere 15 TL, fiyatı ile bu hafta Bim aktüel kataloğundan size ulaşıyor.

4.11.2017 Bim aktüel kataloğunda bu hafta Çocuk Bot 23,50 TL ve Erkek – Kadın Bot 27,50 TL fiyatı ile size geliyor.

Elbette 24 Kasım Bim Kataloğu indirimleri bu kadarla da kalmıyor. Bu hafta Bim Markette indirimli ürünler şu şekilde; Termal Mest 24,90 TL, Mikrofiber çift kişilik yorgan 34,90 TL, Kız erkek – çocuk pijama takımı 17,90 TL, Erkek gömlek 19,90 TL, Termal içlik takımı 34,90 TL, Kadın şal 4,90 TL, Atkı bere 2li set 19,90 TL, Trust ziva 2211 gaming klavye 24,90 TL, Canlı Orkide 22,90 TL, Trust ziva gaming Mouse 19,90 TL ve Canlı Orkide 22,90 TL fiyatı ile sizi bekliyor.

Şimdi isterseniz gelin bu hafta BİM market kataloğunun görsellerini inceleyelim.