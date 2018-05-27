BİM 29 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Mayıs Salı günü itibariyle BİM market raflarına gelecek olan ürünler bu Katalog da birlikte BİM'in takipçileri ile paylaşıldı. 29 Mayıs tarihinde başlayacak olan indirim kampanyası 5 Haziran 2018 Salı gününe kadar geçerli olacak ve ürünler raflarda bulunacak.

BİM market her hafta beklenen aktüel ürünler kampanyasında bir yenisini daha ekledi. BİM market 29 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu nu takipçileriyle paylaştı. Bim markete Bu hafta yine birbirinden güzel ve kaliteli ürünler gelecek üstelikte Bu ürünler çok uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Müşteriler tarafından merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu Onu biz de sizler için detaylı bir şekilde inceledik ve bu hafta Market raflarına gelecek olan indirimli ürünleri listeledik. İsterseniz haberimizin devamında Bu hafta BİM'e gelecek olan indirimli ürünleri ulaşabilir ve görsellerini görebilirsiniz. Kampanya dönemlerinde Market raflarına gelen ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın Ve siz de elinizi çabuk tutarak İM aktüel ürünler kampanyasını yakalayın.

BİM AKTÜEL 29 MAYIS 2018 KAMPANYASI

BİM Aktüel 29 Mayıs 2018 kampanyası içerisinde yer alan ürünleri listelemeye başlayacak olursak bu hafta ilk olarak karşımıza deterjan hazneli Mr. green mop 34,90 TL, 60'lı bulaşık makinesi tableti Bind activit 22,45 TL, doğal Misvak Eyüp Sabri Tuncer diş macunu artı diş fırçası 9,90 TL, 4 litre Gürdal Ultra çamaşır suyu 8,25 TL, Bulut Konsantre yumuşatıcı 7,50 TL, sıvı Arap sabunu mis 5,90 TL, çamaşır ve tül perde beyazlatıcı 4,95 TL, beşli Flinka temizlik bezi 3,50 TL, dörtlü çok amaçlı temizlik bezi 4,90 TL, Orka beyaz sirke 3,25 TL, Smeel& Good Oda Kokusu;6,90 TL, cif temizlik spreyi 7,95 TL, Detan vücut spreyi sinek kovucu 4,90 TL, Detan elektrolikit sinek kovucu 9,90 TL, Detan elektrolikit yedek şişe sinek kovucu 6,90 TL fiyatları ile karşımıza çıkıyor.

BİM 29 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğu görselleri aşağıda sizi bekliyor.