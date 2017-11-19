Bim 24 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünler belli oldu. Bim Market 24 Kasım 2017 Aktüel ürünler kataloğunda yine çok cazip ürünleri çok uygun fiyatlara sizlere getiriyor. Her zaman kampanyaları ile dikkat çeken Bim, 24.11.2017 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yine en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlara size sunuyor. İsterseniz lafı çok uzatmadan, 24.11.2017 Bim aktüel kataloğuna göz atmaya başlayalım.

Bim 24 Kasım 2017 Aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine evinizin bütün ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılayacak. Bu hafta Bim markette Luxell Nostalijk Turbo Tini Mini Fırın 129 TL fiyatı ile en dikkat çeken ürün oluyor. Çok işinize yarayacak Fakir Doğrayıcı 69 TL fiyatı ile katalogda size ulaşıyor. Luxell Fanlı Isıtıcı Konvektör 75 TL, Paşabahçe Ahşap Kapaklı Kavanoz seti 19,90 TL, Erkek Casual Mont 99 TL, Borcam dikdörtgen Fırın Tepsisi 15 TL, Yuvarlak Fırın tepsisi 13 TL, Borcam Dikdörtgen Kapaklı Tencere 15 TL, Çocuk Bot 23,50 TL ve Erkek – Kadın Bot 27,50 TL fiyatı ile size ulaşıyor.

Elbette Bim aktüel 24 Kasım kataloğunda yer alan indirimli ürünler bunlarla da sınırlı değil. Hafta arasında yine bomba gibi ürünler hazırlayan Bim Markette Mikrofiber çift kişilik yorgan 34,90 TL, Kız erkek – çocuk pijama takımı 17,90 TL, Termal Mest 24,90 TL, Termal içlik takımı 34,90 TL, Atkı bere 2li set 19,90 TL, Erkek gömlek 19,90 TL, Kadın şal 4,90 TL, Trust ziva gaming Mouse 19,90 TL, Trust ziva 2211 gaming klavye 24,90 TL, Çak-Tak 9,90 TL ve Canlı Orkide 22,90 TL fiyatı ile bu katalogda sizi bekliyor.

Dilerseniz şimdi de Bim 24 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu görsellerine birlikte göz atalım.