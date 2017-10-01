1 Ekim 2017 Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı mı sorusunun yanıtını sizlere sitemizden veriyoruz. Pazar gecesinde yine birbirinden iddialı yapımlar reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. 1 Ekim Pazar akşamı Savaşçı Yeni bölüm ile Çocuklar Duymasın ve Ateşböceği dizilerine karşı reyting mücadelesi verdi. Fox Tv’nin fenomen asker dizisi Savaşçı 1 Ekim 2017 yeni bölüm ile yine izlenme rekorları kırdı. Kılıç timi çok zorlu bir görev aldı. Dizide heyecan da aksiyon da düşmedi. İşte 1 Ekim 2017 Pazar Reyting Sonuçları…

Hafta sonu tatilinin son gününde izleyenler yine ekran başına kilitlendi. Dizi ve programlarla zaman geçiren televizyon izleyicileri, 1 Ekim 2017 Pazar gecesi en çok hangi yapımı izledi. Reyting sıralaması 1 Ekim 2017 Pazar günü nasıl oldu? Savaşçı, Çocuklar Duymasın ve Ateşböceği 1 Ekim 2017 reyting sonuçlarında kaçıncı oldu?

KILIÇ TİMİ BU DEFA BÜYÜK TEHLİKEDE

Fox TV’nin bordo bereli dizisi Savaşçı 1 Ekim yeni bölüm ile reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Kılıç timi bu defa çok zorlu bir görevle sınır ötesine gitti. Kopuz’un aldığı bu zorlu karar hem Kılıç Timi’ni büyük bir tehlikeye attı, hem de üstlerine karşı kendisini zor durumda bıraktı. Diğer yandan askerlerden birinin kardeşi görev yaptığı doğu köyünde teröristler tarafından kaçırıldı. Öğretmeni kurtarabilecekler mi? Kılıç timi bu zorlu görevi de başarı ile yerine getirebilecek mi?

TEOG KALDIRILDI, GÖNÜL RAHAT BİR NEFES ALDI

Çocuklar Duymasın 1 Ekim 2017 yeni bölümde ise Gönül, TEOG sınavının kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı. Bu habere elbette en çok Merve ve Orçun sevindi. Çaycı Hüseyin ise kendisine gelen teklif üzerine ses çalışmalarına başladı. Çocuklar Duymasın 1 Ekim 2017 yeni bölüm izleyenleri oldukça eğlendirdi.