TV8 ekranlarının lezzetli programı Yemekteyiz'de haftanın finali bölümünden bir gün önce yarışan isim Gülşen Hanım oldu. Haftanın iddialı yarışmacılarından olan ve titiz çalışmaya oldukça önem verdiğini söyleyen Gülşen Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Gülşen Hanımın evinde neler yaşandı, tansiyon neden yükseldi? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 31 MAYIS 2018 GÜLŞEN HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısı Gülşen Hanım evinde ağırladığı rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası sundu. Gülşen Hanımın mercimek çorbası genel olaraj lezzetli bulundu. Ara sıcak yemeğinde fırında mantar sunan Gülşen Hanımın fırında mantarı çok eleştirildi ve beğenilmedi. Rus salatası ile ana yemeğinde dolma yanına pirinç pilavı sunan yarışmacının dolması ile salatasının tadı eleştirildi. Pilavının lapa olduğu iddia edilen Gülşen Hanım rakiplerine karşı tansiyonu bir hayli yükseltti. Son olarak tatlı ikramında cevizli pasta sunan yarışmacının tatlı ikramının ikram masasına uymadığı eleştirileri geldi. Bu sıralarda masada tansiyon daha da yükseldi ve sinirleri gerilen yarışmacı masadaki bardakları kırdı.

TV8 YEMEKTEYİZ 31 MAYIS 2018 GÜLŞEN HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünden bir gün önce yarışan ismi Gülşen Hanım gün sonunda rakiplerinden, İsmail Beyden 2, Ayşegül Hanımdan 4, Oktay Beyden 3 ve Sibel Hanımdan 4 puan alarak toplamda 13 puanın sahibi oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com