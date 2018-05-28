﻿ Acun Açıkladı, Herkes Şaşırdı! Survivor’da Aşk Bombası

Acun Açıkladı, Herkes Şaşırdı! Survivor’da Aşk Bombası

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018’de dün gece yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı kimsenin beklemediği bir bomba patlattı. Yunan takımından Rodanthi’nin Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Hilmi Cem’den hoşlandığını söyleyen Acun Ilıcalı, duruma oldukça esprili yaklaştı.

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Acun Açıkladı, Herkes Şaşırdı! Survivor’da Aşk Bombası
Acun Açıkladı, Herkes Şaşırdı! Survivor’da Aşk Bombası Tarih: 2018-05-28 Saat: 11:52:25
Güncelleme : 2018-05-28 11:52:25

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018’de dün gece yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı kimsenin beklemediği bir bomba patlattı. Yunan takımından Rodanthi’nin Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Hilmi Cem’den hoşlandığını söyleyen Acun Ilıcalı, duruma oldukça esprili yaklaştı.

Survivor 2018’de hırs, mücadele ve entrika devam ederken bir de tüm bunların arasında bir aşk sürprizi yaşandı. Dün gerçekleşen ada konseyinde önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Yunan takımından Rodanthi Kaparou’nun gönüllüler takımı yarışmacısı Hilmi Cem’den hoşlandığını açıkladı. 

‘YUNAN TAKIMINDA SENDEN HOŞLANAN BİRİSİ VAR’

Ada konseyinde hiç beklenmeyen bir açıklamaya imza atan Acun Ilıcalı yine herkesi şaşırtmayı başardı. Gönüllüler takımının hiperaktif ve güçlü yarışmacısı Hilmi Cem’e dönerek, ‘Yunan takımından senden hoşlanan birisi var’ diyen Ilıcalı, Hilmi Cem’i ve diğer yarışmacıları oldukça şaşırttı.

‘KİM ACABA PEK HATIRLAMIYORUM’

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına şaşıran ve utandığı görülen başarılı yarışmacı Hilmi Cem duydukları karşısında, ‘Kin acaba pek hatırlamıyorum’ dedi. Yakında Yunanistan ile yine oyun oynanacağını söyleyen Ilıcalı, ‘İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbirinizi tanımış olursunuz. Takımlar arası oyunda karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa.’ sözleriyle gülümsetti. 

RODANTHİ KAPAROU KİMDİR?

Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi, yarışmaya Kandiye Girit’ten katılıyor. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü eğitimi gören güzel yarışmacı dansı seviyor ve modellik yapıyor. 

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

TV8 Survivor 2018 Yunan Hilmi Cem Acun Ilıcalı Rodanthi
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