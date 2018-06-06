﻿ TV8 Yemekteyiz 6 Haziran 2018 Ebru Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Ebru Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu

TV8 Yemekteyiz 6 Haziran 2018 Ebru Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Ebru Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu

TV8 ekranlarının ilgiyle zilenen yemek yarışması Yemekteyiz'de heyecanlı ve ilginç bir hafta yaşanıyor. En son dün Tansu Beyin masasında yaşanan skandallar ve yarışmacının annesinden destek alması rakiplerini bir hayli sinirlendirmişti. Yarışmanın yeni haftasının üçüncü günü yarışan ismi Ebru Hanım bugün yemeklerini rakiplerine sunacak. Peki, Ebru Hanımın evinde neler yaşanacak? Ebru Hanım menüsünü yetiştirebilecek mi? Ebru Hanım gün sonunda rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 6 Haziran 2018 Ebru Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Ebru Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu
TV8 Yemekteyiz 6 Haziran 2018 Ebru Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Ebru Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu
TV8 Yemekteyiz 6 Haziran 2018 Ebru Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Ebru Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu Tarih: 2018-06-06 Saat: 14:14:07
Güncelleme : 2018-06-06 14:14:07

TV8 ekranlarının ilgiyle zilenen yemek yarışması Yemekteyiz'de heyecanlı ve ilginç bir hafta yaşanıyor. En son dün Tansu Beyin masasında yaşanan skandallar ve yarışmacının annesinden destek alması rakiplerini bir hayli sinirlendirmişti. Yarışmanın yeni haftasının üçüncü günü yarışan ismi Ebru Hanım bugün yemeklerini rakiplerine sunacak. Peki, Ebru Hanımın evinde neler yaşanacak? Ebru Hanım menüsünü yetiştirebilecek mi? Ebru Hanım gün sonunda rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Detaylar Gelecek...

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