Survivor 2018 dün akşam yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Yağmur Bana da oldu. Survivor eleme adaylarının Turabi, Mustafa Kemal, Hakan ve yağmur olduğu gecede Ada konseyinde bir montaj hatası herkesin gözünden kaçmadı. Sosyal medya hatanın ardından ayağa kalkarken herkes Acun Ilıcalı böyle bir hatayı nasıl gözden kaçırır sorusunu sordu?

Ekranların en çok izlenen yarışması olma özelliğini taşıyan Survivor 2018'de bu zamana kadar hiçbir hata yapılmamıştı. Büyük bir titizlikle montajlanan görüntülerde dün akşam yapılan hata ise bugüne kadar yapılmış en büyük hata olarak kayıtlara geçti. Survivor 2018 eleme gecesinde Turabi, Mustafa Kemal, Hakan ve yağmur eleme adaylarıydı. Ada konseyi dün gece eleme için toplanırken bazı görüntüler izleyicileri çok etti.

YAĞMUR ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2018 eleme gecesinde Turabi, Hakan, Mustafa Kemal ve yağmur Arasından en az Oya olarak adaya veda eden isim yağmur oldu. Performans ve güzelliği ile dikkat çeken genç yarışmacının Survivor macerası da Burada nokta varmış oldu. Fakat izleyenler elemeden çok Ada konseyinde ki montaj atasına dikkat kesildi. Hatalı montaj yüzünden sosyal medyada dün akşam Survivor alay konusu oldu.

HAFTALAR ÖNCE ELENEN ELİF VE BİRSEN GÖRÜNTÜLERDE

İzleyenler ada konseyini izlerken haftalar önce evlenen Elif ve bir sene karşılarında görünce şok oldu. Uzun süreden beri yarışmada olmayan iki ismin bu görüntülerde yer alması ise montaj hatası olarak yorumlandı. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bütün açıklamalarda Survivor'ın görüntülerini dikkatleri dediğini ve montajı da Kendisinin görerek onay verdikten sonra yayına soktuğunu söylemişti. Fakat bir sen ve Elif'in yer aldığı görüntülerin dün akşam yayınlanması herkese Acun Ilıcalı böyle bir hatayı nasıl gözden geçirir sorusunu sordu.