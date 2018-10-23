ATV ekranlarının Fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert iki buçuk yaşındayken Evinin önünden kaçırılan çocuğu 21 yıl sonra ailesine kavuşturdu. Ailesinin öldüğünü düşünen çocuk, Kendisinden başka 2 kardeşinin daha olduğunu öğrenince onların Peşine Düştü. Bu sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ailesi de çocuklarının kayıp olduğunu ve iki buçuk yaşındayken evlerinin önlerinden kaçırıldığını söyledi. Sosyal medyada gördüğü bir fotoğrafın kendi çocukluğu olduğunu düşünen Gürsel babasının sosyal medya hesabını bularak mesaj attı. Ailenin 21 yıl sonra çocuklarına kavuşması başka kayıp aileleri içinde adeta bir umut oldu.

MÜGE ANLI MUTLULUKTAN AĞLADI

Kendisine 8 yıl önce başvuran aileyi Dün yeniden stüdyoda ağırlayan Müge Anlı ise Mutluluktan ağladı. Ailenin yaşadığı bu sevince ortak olan Müge Anlı konuşurken sözcükler boğazında düğümlendi. Müge Anlı şimdi canlı yayında çocuğu kaçıran kişiyi bulmaya çalışıyor ve bu çocuğun nasıl evlatlık verildiğini öğrenmek istiyor.

ÇOCUKLARINI KİMİN KAÇIRDIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLAR

Evlat hasreti ile 21 yıl geçiren aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çocuklarını büyüten aileye kızgın olmadıklarını fakat Bu hikayede eksik bir şeyler olduğunu savundu. 21 yıl boyunca büyüklükleri çocuklarından kopan diğer ailede oldukça üzgün olduklarını Fakat bu çocuğu kendilerine getiren kişinin çocuğunu ailesinde öldüğünü söylediğini anlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi Şimdi iki buçuk yaşındayken Gürsel’i kaçırarak başka bir aileye evlatlık veren kişinin peşinde. Müge Anlı canlı yayında bu çocuk hırsızının bulunmasını istediğini ve ailenin de içinin rahatlaması ne istediğini söyledi.