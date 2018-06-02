TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2018'de yeni bir dokunulmazlık heyecanı daha yaşanacak. Yarışmacılar adada kalma mücadelesi vermek için birbirleri ile kıyasıya rekabet ederken ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki dokunulmazlık oyunu mücadelesini hangi takım kazanacak? İşte detaylar...

TV8 SURVİVOR 2 HAZİRAN 2018 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'in son yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının kıran kırana geçen mücadelesinde ünlüler takımı durumu 1 sayı önden götürürken gönüllüler takımı yine son yaptıkları atakla durumuu 9-9'a kadar getirdi. Son olarak bayrak oyununa kalan kritik dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

TV8 SURVİVOR 2 HAZİRAN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı kaybettikleri dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bireysel dokunulmzlık oyununu kazanan isim Mustafa Kemal oldu. Ada konseyine eleme adaylarını belirlemek için çıkan ünlüler takımında adı en çok yazılan Turabi ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise Ümit Karan'ın adını söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com