Survivor 2018 de yavaş yavaş sona yaklaşılırken yarışmada gerilimde giderek artıyor. Adem Kılıççı, Turabi ile yaşadığı gerginliğin ardından daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

Survivor 2018'in Hem baş ağrısı hem de karakteri ile dikkat çeken isimlerinden biri olan Adem Kılıççı dün oynanan oyunda ve bugün yayınlanan fragmanda Turabi ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geldi. Survivor son bölümde Turabi ile büyük bir kavga yaşayan Adem Kılıççı oyunun sonunda Barış'ı kabul etmişti ancak yayınlanan fragman da bugün oynanacak oyun sırasında Adem Kılıççı ve Turabi arasında yeniden kavga çıktığı görülüyor.

ACUN ILICALI İKİSİNİ DE UYARMIŞTI

Adem Kılıççı ve Turabi arasında yaşanan tartışmalar Acun Ilıcalı da araya girmiş ve ikiliye ayırdıktan sonra bu şekilde konuşmaya devam etmeleri durumunda oyundan atacağını söylemişti. Konu dün akşam ada konseyinde yeniden gündeme geldi ve Acun Ilıcalı yarışmacıları bir kez daha uyardı.

FRAGMANDA ACUN ILICALI SERT ÇIKIYOR

Ekranlara gelen son bölümün ardından Survivor 2018 28 Mayıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yarışmacılar Sembol oyunu için farklı çıkacaklar. Fakat Sembol oyunu sırasında Adem ve Turabi arasında yeniden Bir kavga çıkıyor ve araya yapım eki bir giriyor. Ardından Ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara çok sert çıkıyor ve hatta hangi yarışmacılarıyla söylediği bilinmeyen “ Kimse seni buraya zorla getirmedi” gibisinden bir cümle kuruyor.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıççı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Boks sporu ile uğraşan ve Milli Boksör olan Adem Kılıççı, Kariyerine Fenerbahçe boks şubesinde devam etmektedir. Türkiye dünya boks şampiyonalarında bir çok madalya getiren ünlü boksör geçtiğimiz yıl da Survivor'da yarışmış finale kalmasına rağmen birileri Ogeday’a kaptırmıştı.