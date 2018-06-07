TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2018'de bu akşam yine heyecan dolu bir ödül oyunu oynanacak. Yarışmacıları büyük bir sevince boğan ödül oyununun ne olduğu yeni bölümde ekranlara gelecek. Ünlüler ve gönüllüler takımının devam eden mücadelesinde rekabet ve heyecan giderek artarken bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde gönüllüler takımı yarışmacısı olan Hakan Hatipoğlu ve Anıl arasında gerginlik yaşanacak. Survivor 2018'in yeni bölümünde yaşananlar birazdan haberimizde olacak.

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