TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gününde Tansu Bey oldu. Birbirinden ilginç yarışmacıların yer aldığı yeni haftada Tansu Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Tansu Bey 3 saatlik sürede menüsünü yetiştirebildi mi? Tansu Beyin evinde neler yaşandı? Tansu Bey gün sonunda rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 5 HAZİRAN 2018 TANSU BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının bugün yayınlanan bölümünde yarışan isim Tansu Bey oldu. Tansu Bey rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası ikram etti. Çorba diğer yarışmacılar tarafından genel olarak beğenildi. Ara sıcak olarak pataes kızartması sunan Tansu Beyin ara sıcağı çok kolay bir seçim olarak bulundu. Ana yemeğinde köfte ve pirinç pilavı sunan Tansu Beyin masasında çoban salatasını annesine yaptırdığı açıklamasının ardından ortalık karıştı. Yarışmanın sunucu Onur Büyüktopçu bu durumu kabul edemeyeceğini ve diğer yarışmacılara haksızlık olduğunu söylerken rakipleri de Tansu Beye tepki gösterdi. Tansu Bey rakiplerine son olarak krem şanti eşliğinde meyve salatası ikram etti.

TV8 YEMEKTEYİZ 5 HAZİRAN 2018 TANSU BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gününde yarışan Tansu Bey rakipleriden, Aydan Hanımdan 4, Çiğdem Hanımdan 6, Selçuk Beyden 2 ve Güneş Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 15 puanda tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak yeni bölümünde yarışan isim Ebru Hanım olacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com