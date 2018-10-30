Kayıpları bulması ve cinayetleri çözmesi ile ekranların Fenomen programlarından Biri haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan ve gayrimenkul zengini olduğu iddia edilen Nazmiye Oruçoğlu isimli kadının cesedi bulundu. Nazmiye Oruçoğlu 6 Eylül 2018 tarihinde kaybolmuş ve ailesi programa başvurarak kadını aramaya başlamıştı.

DNA TESTİ SONUÇLANDI

Müge Anlı'nın programında kadın aranırken bir gelişme yaşanmış ve cendere yolunda bir otobüsün bagajında kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Yasemin ismi ile de tanınan Nazmiye Oruçoğlu’na ait olabileceği ihtimali üzerine Müge Anlı'nın ekibi DNA testi yapılmasını istemişti. Yapılan DNA testinin sonucu Dün açıklandı. Cendere yolunda bir otobüsün bagajında bulunan kadın cesedinin kayıt Nazmiye oruç oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELER ESKİ KOCADA YOĞUNLAŞTI

Daha önce iki evlilik yapan Nazmiye Oruçoğlu’nun Bu evliliklerinden bir kız bir de erkek çocuğu bulunuyor. Son dönemlerde Nazmiye Hanım'ın oğlunun babası Yüksel Bey ile maddi anlamda sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Nazmiye Hanım'ın bir de sevgilisi olduğu ve bu sevgilisi ve diğer eski eşiyle de arasında maddi problemler olduğu belirtilmişti. Kadının kaybolduğu gün son olarak eski eşi Yüksel Bey ile görüşmesi de şüpheleri eski kocanın üstüne çekti. Müge Anlı'nın programında telefonla canlı yayına bağlanan eski kocayı ise olayla bir ilgisinin olmadığını O gün Nazmiye Hanımı Adliye yakınlarında bıraktığını iddia etti. Müge Anlı ve Ekibi cinayeti çözmek için araştırmalarına devam ediyor.