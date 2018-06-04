TV8 ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Yemekteyiz'de yepyeni bir hafta 5 yeni yarışmacısıyla başlıyor. Onur Büyütopçu'nun şahane sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de bu hafta neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki, Yemekteyiz'de haftanın ilk günü yarışacak olan isim kim? Yemekteyiz'de bugün neler yaşanacak? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 4 HAZİRAN 2018 HANDE HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftası bomba gibi 5 yarışmacıyla başladı. Yeni haftanın ilk gününde yarışan isim Hande Hanım oldu. 24 yaşındaki genç yarışmacı ilk olarak sebzeli çorba ikramı yaptı. Hande Hanımın çorba ikramı genel olarak beğenildi. Ara sıcak olarak kızarmış muska mantısı sunan Hande Hanımın mantısının tadıda genel olarak beğenildi. Ana yemeğinde püreli et sote ve pirinç pilavı şkram eden yarışmacının pşlavı lapa bulundu ve pirinçleriniz iyi pişmediği iddia edildi. Son olarak tatlı ikramı yapan Hande Hanım tatlı olarak güllaç sundu. Yarışmacılar güllaç sunumunu da beğenmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 4 HAZİRAN 2018 HANDE HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı Hande Hanım rakiplerinden, Meleha Hanımdan 2, Mustafa Beyden 5, Ebru Hanımdan 4 ve Tansu Beyden 8 puan alarak gününü toplamda 19 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com